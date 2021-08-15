河南疫情｜男子核酸檢測嘴張太大致下巴甩骹　醫生施救30秒復位

內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情死灰復燃，河南多地近日擴大核酸檢測，商丘市一名男性村民在接受採樣時，疑因嘴巴張得太大，而導致下巴脫落。醫生現場施救，在30秒內將其下巴復位。



據《後浪視頻》報道，事發在8月14日，商丘市中醫院醫護人員在採集核酸過程中時，一位村民疑因嘴張的太大，導致下頜關節脫落，碰巧現場醫護中來自骨一科的醫生李炎緊急施救，不到30秒就將村民下頜復位。

李醫生在30秒內迅速為男子下巴復位。（後浪視頻）

據一同採集核酸的護士鄭珂說，他們小組從8月3日開始採集核酸，採集人數至少也有上萬人，但遇到這種情況的還是第一次，笑稱該村民對醫護太配合了。

鄭珂表示，因為在採集核酸時，必須要張大嘴巴發出「啊」的聲音，這名男子也非常配合工作，或因此導致下巴脫臼。而年齡不到30歲的李醫生，在30秒內就快速為其下巴復位，形容其醫術精湛。該名男子事後也向醫護人員表達了感謝。

這並非近期內地核酸檢測期間的首次下巴脫臼事件。今年6月9日，廣州中山大學南校區一名男同學，在核酸採樣時同樣因嘴巴張開太大，不慎下巴甩骹。在場的中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦知悉後，立即趕到為他檢查，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。

經了解，該名男生的顳下頜關節曾經脫位，但當時復位後沒有用繃帶固定。梁衍燦表示，若急性前脫位沒有得到正確治療，被撕裂的韌帶、關節囊等就難以修復，容易出現復發性脫位，「他應該就屬於復發性脫位，沒有好好治療，韌帶有些鬆弛」。若急性前脫位沒有及時治療，就會令顳下頜關節長期處於脫位狀態，容易形成陳舊性脫位。

梁衍燦提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前要告知醫護人員，可優先考慮採集鼻咽拭子。（中新社）

梁衍燦介紹，顳下頜關節脫位是指張大嘴巴時，髁突與關節窩、關節結節或關節盤之間完全分離，閉口時不能自動恢復到正常位置。臨床主要表現為嘴巴不能正常閉合、疼痛、吐字不清、唾液外流等。顳下頜關節脫位以急性前脫位為主，主要是由於開口的程度過大導致，例如打呵欠、唱歌、大笑、吃飯時嘴巴張得過大、嘴巴長時間張開等。

梁續指，若以前從未發生過下巴脫臼，就不必擔心會在採集口咽拭子時發病，發生機率很低。他提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前記得告知醫護人員，對於有復發性顳下頜關節脫位史的市民，可優先考慮採集鼻咽拭子；若現場條件不允許鼻咽拭子採集，需要採用口咽採集方式時，市民可緩慢張口，手部輕托下巴，避免快速張大嘴巴。