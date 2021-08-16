鄧紫棋工作室推出周邊商品　4張海報520元遭鬧爆：把粉絲當傻子

不少明星都會推出自己的周邊商品，例如衣服、飾物等。農曆七月初七，除了是七夕節，更是歌手鄧紫棋的農曆生日。鄧紫棋工作室推出周邊商品，包括要價520元（人民幣，下同）的海報套裝、594元的風衣等等，卻被粉絲指責定價太高，引起熱議。



鄧紫棋工作室共推出3款周邊商品。官方網站顯示，限量發售的棋士聯盟慶生版銀色風衣價格為594元，棋士聯盟短袖會服價格為199元，以盲盒形式發售的『孤獨MV』限量鐳射防偽海報掛畫（含畫框）單張價格為119元，一套4張的海報價格為520元。

不少粉絲留言稱，以盲盒形式發售的海報價格過高，「119x4不才476嗎？倒也不必硬湊520」、「真的 有點貴 畢竟好多都是學生黨….」、「貴點可以。但是能不能設計好看點...用心點」、「錫紙裝恐懼，這麼大個7字在衣服上，香港人怎穿」、「周邊所有東西的價格真的太不合理了，真心意見。又不是什麼特別大的品牌，何必弄這麼貴？」。

有粉絲指出，海報售價確實過高，但短袖會服的價格其實在可接受範圍內，「一線藝人出的正版周邊一件T恤這還貴嗎？現在普普通通一件國潮T也要200左右吧」。有人提出，鄧紫棋30歲生日可出一張專輯，精裝版實體賣520元，相信很多人會買單，「可是520賣四張海報是什麼啊？把粉絲當傻子了！」。