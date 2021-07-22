河南水災 | 網友列出內地發展未捐款香港明星　鄧紫棋蔡少芬在列

近日河南水災引起全國關注，明星、企業、網友等紛紛慷慨解囊，20小時捐款過億，幫助河南民眾渡過難關。



在曝光的明星愛心善款中，台灣演員張庭捐款最多，高達500萬，其次是內地藝人黃子韜，共300萬，並下架個人品牌所有商品，全部支援河南災區，受到全網力讚。而多位明星夫婦包括鄧超孫儷、章子怡汪峰、應采兒陳小春、張智霖袁詠儀等都統一捐出100萬。然而，在Angelababy、迪麗熱巴捐款50萬被網友聲討之後，今日（21日）又有網友表示多位在內地發展的香港藝人尚未有捐款消息的相關憑證與報道，因此引起熱議，當中包括劉德華、郭富城、鄧紫棋、佘詩曼、胡杏兒、林峯、蔡少芬張晉夫婦、劉愷威、陳浩民等。

點擊下圖睇部分已捐款香港明星：

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不過，雖然截止今晚（22日）8點前尚未見到以上明星捐款的報道，但不代表他們私下無捐款或者捐物資。譬如疫情爆發最嚴重的的時候，很多人都積極捐款捐物，沒有對外宣揚。又好似今次靚靚同Chilam，不少網友見到兩人只在微博為河南加油打氣，於是不滿留言，指責靚靚之後，她才曬出銀行電子回單，在昨夜（21日）已向「北京韓紅愛心慈善基金會」捐出100萬人民幣，只是低調沒有出聲罷了。亦有網友指見到阿佘已經捐款20定30萬，只是網絡上沒有消息。其實說不定這些藝人說不定早已捐款，或者準備捐款，因此也不能妄下定論。

點擊下圖睇遭網友狙擊的部分香港明星：