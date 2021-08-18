阿富汗局勢｜歐盟無計劃承認塔利班　惟將接觸商討撤僑

歐盟成員國外長就阿富汗局勢舉行視像會議。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，塔利班必須尊重基本權利，包括女性權利，並且避免恐怖份子利用阿富汗領土，否則不會與塔利班合作。



博雷利表示，為避免出現人道主義危機和移民危機，不管當權者是何人，歐盟都應與盡快與喀布爾進行接觸。他指，不是說歐盟要正式承認塔利班是阿富汗政府，但要解決現實問題，歐盟必須與塔利班接觸。

博雷利指出：「不管阿富汗政局如何，歐盟都將繼續對阿富汗人民提供人道援助，甚至可能會根據需求增長增加人道援助規模。但需要區別人道援助和對政府提供的發展援助。是否對阿富汗政府提供發展援助將取決於一系列條件。目前沒有在向阿富汗政府提供發展援助。」

圖為2021年8月17日，阿富汗喀布爾有數以百計的人聚集於國際機場外面。（AP）

博雷利提到，歐盟的首要任務是撤走歐盟職員和阿富汗的幫手。他估計，為歐盟工作的阿富汗人連同家屬數目最多為400人。他指，西班牙願意作為樞紐，於他們轉往提供庇護的歐盟國家前接收他們。