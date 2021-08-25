高端疫苗｜全球首款「免疫橋接」新冠疫苗　對抗Delta效力未知

台灣高端疫苗於8月23日開放施打，台疫情指揮中心公布有3例與高端疫苗有時序相關的死亡案件，目前在進一步釐清死因中。

而近期傳染力驚人的Delta病毒肆虐，作為全球首個透過「免疫橋接」緊急授權（EUA）的新冠疫苗，它的保護力和對應變異病毒的效力仍缺乏相關數據。



台製疫苗高端未通過三期試驗，保護力數據未知。（Facebook＠蔡英文）

全球首款「免疫橋接」疫苗

高端疫苗是蛋白次單位（protein subunit）疫苗，利用基因重組技術製作出病毒表面的棘狀蛋白，打入人體使其能產生免疫反應對抗病毒。它也是目前全球首個在獲得三期試驗結果前，透過「免疫橋接」（immunobridging）緊急獲得授權的新冠疫苗。

「免疫橋接」指透過免疫保護相關性（ICP）的指標，在無臨床有效性數據的情況下，做為新疫苗核准上市與否的依據。高端疫苗透過在實驗室比較與AZ疫苗（AstraZeneca）的「中和抗體量」，取代三期實驗結果。對比國際大廠至少等到三期試驗期中報告出來才取得緊急授權許可（EUA），高端是第一個用「免疫橋接」核准EUA的疫苗。

台灣大學公衛所教授陳秀熙曾向《康健雜誌》解釋，「如果要報考研究所要有資格：一種是正式畢業拿到學位、一個是同等學歷，二期「橋接」三期就是用同等學歷去取代正式學位。」

但正因為疫苗保護力通常須等三期才能知道。高端疫苗目前還未三期臨床試驗，所以仍缺乏保護力的相關數據，台灣衛福部長陳時中也曾表示，「沒有大規模的人體試驗，確實很難證明確效。」他也提到，高端疫苗必須繳交完整的後市場監測資料，若有任何情況，可能會停止或取消EUA。目前高端疫苗的三期臨床試驗在巴拉圭進行。

高端對Delta變異病毒效果未知

近期因Delta變異病毒感染案例增多，各款疫苗碰到Delta效力下降多少也引發國際熱議。台大公衛團隊於今（25日）舉行記者會亦提到，台灣從7月2日開始境外確診的192案例中，有高達87%是Delta病毒株。

但由於台灣最近才有活的Delta病毒株（7月才有Delta染病案例），目前的高端試驗都是針對武漢、英國病毒株而已，所以相關實驗仍在進行，目前仍缺乏高端疫苗對於Delta病毒株效力的相關數據。