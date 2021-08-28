四川破獲首宗走私販賣精神麻醉藥品案　受害人飲「聽話水」被迷姦

四川綿陽警方近日破獲一起走私毒品案，9名疑犯全部落網，是該省首宗「走私販賣精神麻醉藥品案」。

據介紹，疑犯從境外購買受管制的麻醉、精神類藥品後，加工為「聽話水」、「失憶水」後再售賣給國內買家。受害者服用後會昏迷、失去意識，進而被侵害。



案情指，綿陽公安局禁毒緝毒支隊在6月初獲得情報，指在綿陽城區有人非法使用精神麻醉類藥品。由於該些藥品在中國國內屬於管制範疇，懷疑是不法分子透過走私帶進，遂著手從境外快遞入手。警方發現，背後隱藏著一個面向全國、通過網絡非法販賣精神麻醉藥品的地下市場。

警方在四川、北京、寧夏、黑龍江、福建、江西等地抓獲多名疑犯。（警方供圖）

警方先抓獲領取境外郵寄包裹的易某某，其供稱在網上發現兩個社交群組，裡面有人咨詢如何購買「聽話水」、「失憶水」、「乖乖水」等毒品，覺得有利可圖，於是就通過翻牆軟件等在境外尋找貨源，並聯系到德國、日本的線上賣家。易某某將三唑侖、咪達唑侖、七氟烷等精神麻醉類藥品走私回國，然後包裝成「失憶水」等毒品。

易某扮演「中間商」的角色，警方遂順藤摸瓜，上月中旬在四川、北京、寧夏、黑龍江、福建、江西等地抓獲另外8名疑犯。至此，案件全部9名疑犯均告落網。警方在疑犯的手機、電腦上，更發現有一些迷姦影片。疑犯供稱，主要將年輕的女性作為目標，利用約會網友、與女同事加班獨處等機會，在飲料中下藥，事後拍攝影片照片，甚至上傳至網站獲利。部分疑犯更會視妻子或同性戀者為目標。

警方繳獲的精神麻醉類藥品。（警方供圖）

內地傳媒報道，「聽話水」、「失憶水」是近年來興起的第三代毒品的主要代表，其主要成分為七氟烷、三唑侖等新型精神麻醉藥品。一方面不法分子利眸「網絡+物流寄遞」模式買賣，不在線下交易，增加打擊難度，另一方面現時法律對新精神麻藥品列入管轄的速度，跟不上出現的速度，使監管及查處帶來挑戰。

報道更提到，上述案件的9名疑犯均為男性，年齡是30歲以下，多人僅得25歲左右。全部疑犯都擁有本科以上的學歷，部分人更有商店老板、企業高管等正當工作，也有一定的經濟實力。