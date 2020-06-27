一滴失去意識｜江蘇查獲新型毒品「聽話水」　揭發多宗強姦猥褻案

江蘇南京警方近日公布一宗最新破獲的大型網絡製售毒品案，涉案人員有近千人，遍及全國多個省區市。 警方指，涉案毒品被稱為「眼藥水」、「聽話水」，聲稱這種毒品「一滴就能使人失去意識」。警方根據買家名單，還破獲另外10宗強姦案及1宗強制猥褻案，大多數疑犯都是約見網友後借機投毒實施性侵。

「聽話水」實際上含有「γ—羥基丁酸」，其是受中國麻醉藥品和精神藥品品種目錄列管的藥物。（影片截圖）

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南京警方介紹，在去年1月份網絡巡查時，發現一名通過微信銷售毒品的犯罪疑犯朱某。在聊天記錄中，朱某銷售一款名為「眼藥水」、「聽話水」的新型毒品，聲稱一滴就可以令對方失去意識。南京公安局禁毒支隊毒品檢測室副主任張忠輝指，經實驗室化驗，「聽話水」實際上含有「γ—羥基丁酸」，其是受中國麻醉藥品和精神藥品品種目錄列管的藥物，「它只需要幾滴，在幾秒鐘之內就可以使人產生昏睡效果，並且在醒來之後對昏迷過程是失憶的。」

通過層層梳理，警方最終確定一份製作、銷售及購買的涉案人員名單，共計有900多人。警方在去年8月對其中104人採取抓捕行動，有100人被採取刑事強制措施，並繳獲各類製毒原材料，涉及「甲基苯丙胺」、「γ—羥基丁酸」等成分的亦有6700多克。

警方同時在銷售記錄中發現，部分賣家會要求買家回饋使用效果以便進行銷售宣傳，結果就有買家將「聽話水」用於女性網友身上，在她們失去意識後進行性侵，並拍下影片及照片。

例如其中一宗在浙江寧波發生的案例，兩名疑犯購買「聽話水」後相約女網友見面，趁對方不注意時將「聽話水」倒進飲料之中，最後就將女網友抬到賓館內輪姦。警方根據買家名單，破獲10宗強奸案件及1宗強制猥褻案，該些案件正由各案發地公安機關處理。

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（綜合報道）