文案疑充斥「67」等粵語粗口　深圳咖啡廳前員工控遭「內涵侮辱」

深圳FeeMoment咖啡廳近日捲入風波，一名前女員工因不小心致公司微波爐起火被開除後，於網上控訴該公司在進行新品宣傳時，疑透過海報文案「內涵侮辱」她。公司法定代表人事後回應指，已交由公司法務處理。



小紅書用戶「烏魚子」以《前公司以飲品名字和配方內涵侮辱我怎麼辦？ 》為題發文稱，她本名叫「梁某榕」，曾在上述咖啡廳打工，在店內大家都叫她「77」。她稱自己上月6日被開除，後來發現公司在新產品價格上罵她「死三八」，在飲品名字罵她傻，配方含沙射影詛咒她被「綠」，還推廣到朋友圈和小紅書上。

據澎湃新聞報道，FeeMoment咖啡廳在社交平台發布了多張海報，在名為「梁榕樹下正67首款.矮冬瓜7」、「梁榕樹下的大嘴鳥-尼馬嗨」的海報上，價格標註為43.8元（人民幣．下同），「每款43.8元，迎合#794438數字系列，新品嚐鮮期間，凡拍照4張+38字以上，發布小紅書以及點評等平台，附帶話題#794438，均可以獲得免單。活動有限，參與從速，限量438份」。

其中，「67」在粵語中可作為髒話，至於「794438」則被指疑似粵語「7狗死死三八」。而在另一張海報上，還標註「79438系列特調，正67（綠頂大嘴鳥本名）」，「作為南美洲系列特色，碧池，來自南美洲神秘的力量」。而「碧池」被認為是英文「Bitch」的諧音。

周四（2日）下午，咖啡廳所屬公司法定代表人唐瑞鴻表示，事件已交由公司法務處理，但未作更詳細回應。咖啡廳稍晚再發表聲明稱，事件屬離職員工自我臆測和代入，要求賠償1元作為損失費。據天眼查信息顯示，FeeMoment的商標持有者為謝爾頓科技（深圳）有限公司，其成立於2018年5月8日，註冊資本為400萬元，許可經營範圍包括食品的生產，銷售；飲料、飲用水生產；餐飲服務。

針對事件，上海大邦律師事務所丁金坤律師表示，要確認產品與離職員工的相關性，即罵語是能明示或暗示針對具體人的，才構成名譽侵權，並指無論是否針對個人，這種低俗的商業宣傳都有悖公序良俗，應被下架。北京市京師律師事務所律師鐘蘭安則稱，倘該公司行為屬實，則涉嫌侵害前員工人格權。

網民點睇：

洩了私憤，輸了格局

懂粵語的基本都懂這公司罵的有多髒

你一公司跟一員工較勁，你可真出息

這公司這麼小氣這麼奇葩，你見過有價格標註43.8的嗎？絕對是故意為之的

單純就消費者的角度來講，有這種帶侮辱性詞彙的菜單和廣告，也不想去這家店消費。觀感不適。

