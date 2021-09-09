喊人起床月入可達30萬　內地興起「監督服務」大學生嗅商機創業

隨着時代發展，市面愈來愈多新興工種，內地電商平台上近日便有不少商家提供「監督服務」，減肥、起床、接小孩等一系列需要定時定點防拖延的事務，消費者都可找監督員幫手。而這類服務的需求可不少，靠着喊人起床等服務，有業者月入可達30萬元（人民幣．下同）。



中國高校傳媒聯盟早前曾向全國199所高校的大學生展開調查，顯示認為自己有或偶爾有拖延症的學生高達97.12%，相關現象催生監督服務的興起。為此，上觀新聞記者日前專門進入某間在電商平台排名靠前的店鋪體驗一下，發現該店服務分為「普通監督」和「強力監督」兩種，前者每日可享3次提醒，售價每天6.66元；後者則不限次數，售價每天 15 元。僱客若想持續監督，還能下單連續一周、一月的服務。以一個月為例，普通監督定價133元，強力監督則是收費400元。

記者下單一天的強力監督後，在監督員呂宜波的引導下制定了時間覆蓋起床到睡覺、精準到每個小時要做什麼的計劃。到了翌日計劃所列的起床時間，呂宜波如時打來叫早電話，「快點動起來！」、「馬上去洗漱！」，並要求記者一到計劃的時間就要拍照打卡匯報，一旦晚了幾分鐘就會有「連環奪命催」，壓迫感亦因此如影隨形。

正在工作的監督員。（上觀新聞）

談起工作經驗，呂宜波表示自己遇到過形形色色的客戶，不同人期望的界限也不同，例如有些客戶覺得他高冷，只是沒有感情的打卡機器；有些客戶卻覺得他越界了，只因其聊天時用手拍了拍對方；更曾有一名剛從香港以第一名成績考入劍橋大學的學生嫌他不夠嚴厲，體驗了3天後就直接把他換掉。而他最擔心遇上冷漠的客戶，因其往往只是出於獵奇心理而買一天體驗，積極性不高，例如他曾叫一位顧客起床，結果從早上9時45分一直到中午11時半，打了將近150次電話才讓他起床成功。

至於呂宜波的老闆，是剛上大四、僅23歲的于本欽，其做監督服務已有3年，生意一開始其實不溫不火，令他一度想放棄，不過自接受媒體採訪後，他眼見大家都在宣傳，反映市場前景不錯，才開始真正對這盤生意上心。現時，其團隊成員更有00後，他們從早上9時一直工作到晚上9時，有時甚至忙到凌晨，而店鋪後備的監督員數量達到了近2000名，最多試過同時給400名監督員發工資。

團隊專門定制的勵誌標語。 （上觀新聞）

據介紹，監督員是經線上招募，分為普通、培訓、優質、王牌4種等級，監督員若被差評或者投訴會被直接辭退，相反，升到越高等級也就能在訂單中獲得更多提成。而他們的業務也蒸蒸日上，店鋪從2018年和2019年每月只能接100多單，去到2020年上半年月銷量500多單，再到今年5月每天都能接約50單，7月營業額達過萬元。

不過由於沒有門檻，這個新興行業也面臨着不少問題，除了缺乏核心競爭力，沒有技術壁壘等，店鋪也很易被懷疑打色情擦邊球，只因欠缺實體產品，說不清楚賣的是什麼，于本欽的店為此吃過苦頭，過往不時被下架。而隨着行業現時逐漸被公眾熟知，他認為若不做改變就很難活下去，為此，其業務近期擴充至影片監督，有教育機構、家長打算跟他們合作，讓他們安排專門的監督員跟進、督促學生們的學習。