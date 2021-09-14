小學語文課文封面疑似暗示三孩　人教社：網民們的過度聯想

受老齡化、少子化等問題愈趨嚴重，內地近期已正式推出「三孩政策」。

人教社最新出版的小學語文課文封面被發現「有古怪」，疑似暗示了「二孩政策」、「三孩政策」。

不過，人教社周一（13日）通過微信公眾號辟謠，指涉事的五年級上冊封面，被誤認為是「爸爸」、「媽媽」的人，其實只是「小哥哥」、「小姐姐」，關於二孩、三孩的解讀，是網民們的過度聯想。



據介紹，引發關注的是人教社新編語文教材小學五年級上冊、六年級上冊的封面。其中五年級上冊的封面，可見到有兩名年輕男女，在另外兩名孩童陪伴下下圍棋，頗有共享天倫之樂的意味。六年級上冊的封面更加像是宣傳三孩政策，有一名年輕女子與3名男女孩童。

人教社解釋，對於統編教材封面的設計思路，語文小學階段的封面內容是選擇中國傳統文化中與孩子貼近的題材為表現點，分別是風箏、糖葫蘆、皮影、布老虎、泥塑、端午、臉譜、對聯、圍棋、剪紙、國畫寫生、宮燈12種題材，來對應小學的12冊教材。封面圖畫上，孩子都是主角，圖畫並符合兒童的年齡特點和認知水平，同時適當兼顧與教科書使用時節相對應。例如五年級上冊語文課本的封面，是4名孩子圍坐在石桌旁下圍棋，而六年級上冊的封面，就是孩子們正在進行國畫寫生。