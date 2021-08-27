玩交友App遇中大女生　對答狂回星座圖　港男：搵正常人都咁難？

結識理想的伴侶，相處時最重要是有共同話題及聊得投契，1名港男最近在討論區發文，表示透過交友程式結識了1名中文大學女學生，起初感覺對方是「乖乖女」，未料2人其後聊天時，卻發現女方非常喜歡談星座，甚至直接以星座語錄的圖片回覆提問，讓他崩潰直呼：「到底佢呢個行為係咩事？點解搵個正常人傾偈都咁難？」



有港男網上發文指，在交友App認識1名中大女生，無奈對方經常以星座語錄的圖片回覆其訊息，讓他非常困惑。（《來自星星的你》劇照）

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樓主日前在Dcard討論區發文，表示早前在交友APP認識1名中大女生，看對方的自我簡介，「感覺係個乖乖女、好清純」，2人持續聊天近1個星期，覺得到女方是個非常「迷星座」的人，形容她一有機會便會提及自己的雙魚座。

【按圖放大看樓主與中大女生的對話▼▼▼】

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樓主續指，起初沒有太介意，並以為女方只是想他更快了解自己，而且也能開拓的話題。不過，他很快便意識到女方對星座的喜愛比其想象中深，「發現佢好中意send呢啲星座語錄去覆我嘅msg（訊息）」，例如問談到電影、當天心情等，對方通通用星座語錄的圖片回覆他，讓他非常無奈，甚至崩潰叫救命，「到底佢呢個行為係咩事？」，認為對方心情不好，大可以直接說出來，不用凡事扯到星座問題，慨嘆「點解搵個正常人傾偈都咁難？」。

帖文一出便引來網民討論，認為樓主毋需勉強配合女方，並形容其對象已經「中毒太深」，過於迷信星座而影響日常人際交往，而樓主其後也留言補充，指打算中斷聯絡，稱「諗緊要唔要話我同佢八字不合，都係唔好嘥時間算」。

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