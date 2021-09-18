研究生也要研究「生」　周恩來母校南開大學推碩博生「夫妻宿舍」

網傳南開大學推出「夫妻宿舍」，引起廣泛熱議。據了解，若夫妻雙方均為南開大學在籍住校碩士、博士研究生即可申請入住。對此，南開大學校方回應指事件屬實。



南開大學推出「夫妻宿舍」供已婚且在讀的碩士、博士入住。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，南開大學生活指導中心表示，「夫妻宿舍」確實是該校的政策，而申請條件必須是已婚夫妻，且雙方必須都是本校在讀碩士或博士研究生，本科生則無申請資格。

消息一經證實後，便引發網民熱議：

「學校有心了，可我單身」。



「解決後顧之憂。安心搞科研」。



「挺好的，同寢室室友減少了很多暴擊」。



「看來本科已婚的還是被『歧視』了」。



「以後還可以增加嬰兒床，一步到位」。



有曾於2017年入住「夫妻宿舍」，2020年畢業離校的南開大學校友李先生表示，「夫妻宿舍」政策早於2017年就已經推出，至今已有5年之久，並非網傳的「新推出」。

李先生說，自己和妻子於2010年在南開大學讀本科時相識，隨後兩人又在南開大學攻讀碩士、博士研究生。2017年，李先生與妻子結婚後，學校正巧推出「夫妻宿舍」，兩人隨即申請入住。

李先生憶述，「夫妻宿舍」的申請流程非常簡單，夫妻雙方需攜學生證與結婚證填寫《夫妻房申請表》，並由相應學院辦公室蓋章即可，「大概一天就可以完成申請，拿到鑰匙。」

至於住宿費用方面，李先生表示，彼時的「夫妻宿舍」費用為每年2400元（人民幣，下同），普通學生宿舍的價格為每年1200元，夫妻雙方入住十分劃算。據了解，在南開大學津南校區三好學生宿舍樓合共有20間左右的「夫妻宿舍」，而由於申請條件較為嚴格，入住人數最高時大概有5對夫妻，入住人員會共同使用廚房、健身房等。

此外，學校空置的「夫妻宿舍」亦並未浪費，在校學生跌傷或有其他特殊情況可以入住。李先生又說，除了「夫妻宿舍」意外，南開大學還有「夫妻探望」項目，如果碩士、博士研究生在籍且已婚，另外一方來探視，可以申請短期15天的臨時「夫妻宿舍」，「我覺得很人性化」。

對於南開大學的「夫妻宿舍」政策是否值得在其他高校推廣，李先生覺得可能性較小，因為宿舍緊張是現在高校存在的普遍情況，個別學校甚至將青教公寓改為學生宿舍，「很少有高校有這個魄力。」