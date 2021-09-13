00後內地大學生最愛互聯網行業　6成預計畢業後10年內年薪百萬

據官媒《中國青年報》向全國各地大學生發起關於就業的調查，結果顯示互聯網行業最受歡迎，64.33%大學生希望畢業後能進入互聯網行業工作。

此外，00後對自己進入職場後的薪金比較樂觀，超過20%的大學生預期畢業後月薪過萬（人民幣，下同），其中8.20%男生和3.25%女生預期自己的月薪會逾5萬，67.65%大學生評估自己畢業10年內會年入百萬。



互聯網行業最受內地大學生歡迎，64.33%大學生希望畢業後能進入互聯網行業工作。（視覺中國）

《中國青年報》13日報道指，回收的2700份問卷調查結果顯示，64.33%大學生希望畢業後能進入互聯網行業工作，其中近八成工科生將其作為自己的求職目標。此外，文體產業（42.55%）和教育行業（40.59%）僅次於互聯網行業，分別排在最受歡迎行業的第二三位。

針對大學生對企業的好感度的調查結果顯示，受訪00後大學生最嚮往的企業前三名分別是字節跳動、阿里巴巴和京東。

調查又顯示，43.89%大學生希望到新一線城市發展，32.59%大學生希望到二三四線城市建設家鄉，均超過了在北上廣深（20.10%）等一線城市打拼。

此外，近月網民關於「躺平」的爭論一直持續不斷。調查結果卻顯示，70.34%受訪者說「躺平」只是過一下「嘴癮」，實際上比誰都努力。14.76%受訪者則認為這個詞是一個流行語，說「躺平」是想追個潮流。