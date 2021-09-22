假扮名媛在北京不花錢生活21天　中央美院畢業生作品惹網絡熱議

中央美術學院畢業生鄒雅琦的畢業作品行為藝術《瞬間所有制》影片，近日成為內地網絡熱話。影片內容是鄒雅琦假扮名媛享受奢侈物質生活，在北京生活不花錢度過21天。

鄒雅琦解釋，這個行為藝術是要探討「過剩物資」，「那我就扮成這種物資富足的人，混入其中讓一切都合情合理，和這些『過剩物資』互利互惠，利用它們蹭它們生活下去」。



綜合內地傳媒報道，鄒雅琦先弄來一身「行頭」，花幾千元購買一個高仿名牌包，又花了18元購買一個假鑽戒，還準備兩條項鏈輪換戴，「珍珠的光澤像環衛工人工作服上的反光條一樣亮」。報道又稱，要假扮名媛有個隱形條款，就是顏值不能太差。鄒雅琦本身足夠時尚漂亮，她還給自己化妝畫上一個看起來不太好惹的大紅唇，名媛形像栩栩如生。

鄒雅琦的影片引來不少討論，她強調並不是名媛，只是「無產階級」，「顯得像個名媛 純粹是超長時間的準備+高超演技」。鄒雅琦表示，這個行為藝術並不想討論貧富差距及富人優待問題，更不想討論甚麼是名媛，主要是探討「過剩物資」。

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鄒雅琦稱，長久以來一直在思考，極少數人是否可以通過這個社會產生的某些過剩物資從容活下去，「在我的經歷中，這種免費『過剩物資』的分配非常有趣，它們往往分配給看起來物資富足的人」，例如免費睡覺的高級酒店大堂、免費洗澡的機場和酒店浴場、混入婚禮或自助餐偷吃、頭等艙休息室、宜家樣板房、快銷品牌的退換貨政策、拍賣會的點心美酒等等。

鄒雅琦表示，成功「不花錢在北京過得像名媛一樣」後，不禁感嘆擁有、支配這些物質雖然只是一瞬間，但是連續的瞬間就是永恆，因為還可以擁有、支配其他的剩余物資，理論上短暫一生中，是可以在安定的社會上永遠擁有住所，「瞬間的擁有和70年的房屋產權甚至歷代會覆滅的王朝沒有甚麼區別」。