長沙女檢察官自爆經商存款數百萬？官方：是普通幹部言論屬吹噓

內地網上近日流傳，湖南長沙一名女檢察官自爆經商，更有高達數百萬元（人民幣．下同）的存款等。對此中共長沙市芙蓉區委員會周三（15日）發布核查情況，顯示「女檢察官」的真實身份只是區紀委監委的一名普通幹部，有關言論屬吹噓。



當局發布《關於「長沙女檢察官自爆經商存款數百萬」網絡輿情的核查情況》顯示，有關話題在周二（14日）成為網絡熱點輿情，網絡用戶「zhuque718」在nga論壇進行跟帖引發爭議，之後有網民通過其用戶名「zhuque718」，搜出相關個人信息和過往的跟帖內容，並截圖以「芙蓉區公務員違規經營副業」、「家裡有四套房產」、「銀行餘額100萬」等關鍵詞在各大網站發帖，引發輿論關注。

芙蓉區委高度重視事件並開展深入細緻的核查，同時赴長沙市不動產中心、芙蓉區行政審批服務局、長沙銀行等單位調取詳細信息。經查，用戶「zhuque718」，即所謂「女檢察官」的真實身份，是2018年由芙蓉區檢察院轉隸至區紀委監委的一名朱姓普通女幹部。關於違規經營副業，當局通過湖南市場主體綜合管理系統查證，朱女及其周姓配偶名下均沒有註冊登記的企業、個體工商戶等市場主體。目前網曝的淘寶某專賣店非朱女開辦，店主已發帖闢謠，至於湖南某警用裝備公司股東系同名他人。

當局發布《關於「長沙女檢察官自爆經商存款數百萬」網絡輿情的核查情況》 。（芙蓉發布）

房產方面，朱女及其配偶名下共有兩套商品房，一套為與父母共有，建築面積90.01平方米（約968呎），由其父母出資；一套為夫妻共有，建築面積227.04平方米（約2443呎），屬自籌和貸款購買。至於網帖所指的另兩套房產，分別為夫妻雙方父母所有，一套為朱女父母所有的86.64平方米（約932呎）商品房，一套為其配偶父母所有的遠郊農村宅基地自建房。

最後就銀行餘額情況，經查，資金截圖來源於2020年長沙銀行App，朱女在2020年1月至5月匯集了夫妻雙方及雙方父母的銀行存款，之後用於購房。目前，夫妻雙方名下全部存款為181171.91元，銀行貸款負債1175134.29元。至於其截圖下方發布的「隨便找了一張卡截圖了馬賽克一下，我其實覺得自己賺錢能力還不錯的」言論屬於吹噓。綜上，當局經研究後，決定對朱女網上發表不當言論的行為進行嚴肅批評教育，責令其作出深刻檢查。