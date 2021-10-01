奢侈品牌上海開街市為蔬果換「新裝」　買滿20元獲贈Prada購物袋

外界普遍認知的街市往往與精打細算的主婦們扣連在一起，充滿了草根氣息，可上海近期卻有一個街市展現出截然不同的畫風，來此買菜的，竟有不少衣著時尚的摩登女郎，甚至因為人太多還一度限流。



該街市是為配合2021秋冬廣告大片發布而開啟的快閃店。（徐匯商務）

該街市由意大利著名時尚奢侈品牌Prada所開，是位於上海市烏魯木齊中路的烏中市集，其是為配合2021秋冬廣告大片發布而開啟的快閃店，面積有2000多平方米，以品牌特有的標誌及2021秋冬主打印花圖案，將市集從門頭至內部菜商檔口進行了全方位的包裝。該處旋即成為「網紅」，不僅建築外牆被裹上了幾何圖案印花，連蔬菜、水果也「披上」了本次活動主題FEELS LIKE PRADA的新裝，瞬間精緻起來。

該活動在9月27日至10月10日期間舉行，顧客買滿20元，更可獲贈送數量有限的Prada暗紋紙袋。而到該處「打卡」的民眾多不勝數，其接過Prada包裝袋後紛紛不忘擺拍，有女顧客更直言其實自己不太會做飯，但覺得這樣的街市魅力非凡，遂專程乘車過來參觀。更有人表示：「我就是為了回家給女兒拍照來買菜的，這個袋子能多給我兩個伐啦？」亦有買菜的居民感嘆道「多少年不進菜場的小年輕都來了」。

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雖然與奢侈品牌有關，但在民眾最關心的菜價方面，卻依然接地氣，從9元一斤長茄子、7元一斤生菜到19.8元一斤夾心肉等等，銷售的所有商品價格皆為市場均價。為此，有網民調侃道「這是我這輩子唯一一次買得起普拉達的機會了！」

值得一提的是，作為Prada全球宣傳項目，其還將在東京、米蘭、羅馬、紐約、巴黎等城市打造最貼近當地大眾生活方式的活動，如在羅馬、米蘭就開了與意大利人密不可分的麵包店，在東西則「聯名」日常便當等，項目將在10月中下旬於全球全面啟動。