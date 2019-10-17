中國地圖沒台灣　法國奢侈品牌Dior道歉稱將「嚴肅處理」

法國奢侈品牌迪奧（Dior）10月16日內地一場校園宣講會上，展示的Dior中國門店分佈地圖中缺少台灣，有觀眾提出質疑後，該宣講會負責人辯稱，台灣面積比較小，要放大了才能看到。負責人又表示，他們稱中國大陸為中國，中國大陸加上香港、台灣是「Great China」（大中華）。 此言論引發大量批評，指Dior實質上支持台獨。17日，Dior通過官方微博發表聲明，對該公司人事部員工在校園宣講會上錯誤描述並錯誤解釋的事件表示歉意。同時，Dior強調，這是一個不代表公司立場的員工個人失當行為，公司已着手認真調查，並承諾予以嚴肅處理。

聲明稱，Dior始終尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整，珍惜中國人民的情感。對於此次個別員工的錯誤深表不安，一定引以為戒，杜絕類似錯誤的再次發生。

聲明表示，Dior是中國的朋友，和14億中國人民同歡共祝新中國70華誕，並將榮幸參展2019年11月的「中國國際進口博覽會」，為中法友誼添磚加瓦。迪奧對中國的誠摯熱愛之心無可置疑！

此前，意大利奢侈品牌范思哲（Versace）和美國品牌蔻馳（Coach）均因涉中國領土主權問題觸怒中國。

8月11日，在中國社交平台微博上，范思哲一款T恤將香港、澳門列為國家的消息引起中國網民批評。隨後，范思哲就此錯誤設計致歉。

8月12日，又有網民爆料，蔻馳在其T恤產品和官方網站上，也將香港、澳門和台灣列為國家，亦遭到批評，最終蔻馳公開道歉。