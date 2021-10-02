兩億年前就存在、與恐龍同時代　貴州再現古老物種「仙女蝦」

貴州省黔南州都勻市勻東鎮甲登村的村民，日前在水塘內發現一種帶有紅色尾巴的罕見甲殼動物，經專家確認，該生物為「仙女蝦」，為兩億年前就存在的古老物種，與恐龍同時代。



貴州大學動物科學學院水產系教授姚俊傑得知村民的發現後，於上月30日率隊前往都勻市現場考察，確認其為仙女蝦。該種小生物體長約兩厘米，全身呈淺綠色，黑色的眼睛向兩邊凸起，並有十幾對腹足，至於紅色尾巴則向兩側分叉。姚俊傑表示，仙女蝦存在逾兩億年，為小型淡水甲殼類生物的統稱。

據了解，仙女蝦學名為枝額蟲，是釵額蟲科的一種水生動物，其生命週期較短，在地球上較少活體。其特點是可以在乾涸的湖底忍受幾萬年的高溫烘烤與冰凍土壤考驗，因仙女蝦的卵比沙粒更小，表面還有一層堅硬的熱保護層，即使在沸水蒸煮後依然具有生命力，而當遇到豐富降雨、水溫降低時便可孵化出殼，獲得新生。

其實，今次已非都勻市首次發現仙女蝦的蹤跡，市民小鄒便在前年在花盆見過。他透露，花盆內的泥土是兩三年前自山上挖來，這些蝦的卵藏在其中並在遇到適合的水溫後孵化出來，只是他之前一直沒有發現。姚俊傑則補充，仙女蝦是難得一見，這次再出現與貴州近年踐行綠色發展理念，生態環境不斷向好有關。