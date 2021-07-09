四川恐龍新物種命名「大雄」　負責人原來是《多啦A夢》忠實粉絲

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-07-09 17:36

中國地質大學（北京）的恐龍腳印化石研究團隊周二（6日）宣布，在四川瀘州市古藺縣黃荊鎮發現一批保存良好的恐龍腳印化石，其中最重要的發現是肉食性恐龍實雷龍（Eubrontes）家族多了一個新物種。 有趣是，負責的古生物學家邢立達自小是《多啦A夢》的忠實粉絲，因此特別取經電影《雄的新恐龍》的情節，將新物種命名為「大雄」（Eubrontes Novitai，內地譯作野比氏實雷龍）。

「大雄」體長約4米，時速可達3.89km。（Doraemon Channel）

據介紹，中國地質大學（北京）恐龍實驗室在四川、貴州兩省交界處進行新探索。2020年7月10日，黃涇鎮園林村居民在金魚溪溪打撈出一塊帶有奇怪痕跡的石頭。研究人員檢查後，確認現場的原始地平線，進而發現更多恐龍腳印化石。研究人員是根據第2趾明顯的跖趾墊痕跡等特徵，將所發現的恐龍腳印化石歸類為實雷龍。其中有一批恐龍腳印化石帶有明顯區別，因此確認是實雷龍的新物種。

據估算，「大雄」體長約4米，時速可達3.89km。雖然四川盆地在下白堊統時期幾乎沒有發現獸腳類恐龍的骨骼化石，但根據中國西部在早白堊世時期發現的化石推斷，野比氏實雷龍的體型大小，可能會是中等體型的異特龍科（Allosauridae）或鯊齒龍科（Carcharodontosauridae）恐龍。

古生物學家、中國地質大學（北京）副教授邢立達。（微博）

對於命名為大雄的原因，作為《多啦A夢》忠實粉絲的邢立達在受訪時表示，電影《大雄的新恐龍》有一段情節是大雄為恐龍蛋孵出的恐龍命名，令人十分感動，於是決定透過將新物種命名為「大雄」，讓大雄在現實世界中實現「幫恐龍命名」。

據Doraemon Channel發布的消息，「大雄」腳印化石複製品未來更會在日本川崎市的藤子．F．不二雄博物館，以及東京上野的國立科學博物館展出。