撞名吳亦凡人生受累　安徽男吳一凡改名成功稱「人生重開」

內地藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪遭北京警方拘捕，參與的綜藝和作品都遭到下架，未播映的左品也無緣上映，更被評為「劣跡藝人」。而日前有一位名叫「吳一凡」的安徽00後男子則表示因和藝人吳亦凡名字同音，給他的工作和生活帶來了極大困擾，到派出所申請改名，並立即改名成功拿到新的身分證。



內地帥哥吳一凡因撞名「吳亦凡」申請改名。（微博視頻號＠青流視頻）

吳一凡提到，自己申請改名有兩個理由，第一是吳一凡這個名字的重名度高，經常給生活上帶來很多不便，第二是自己的名字與「家喻戶曉的強姦犯」吳亦凡同音「wuyifan」，吳亦凡是大眾認知中「違背公序良俗的典型代表」自己從事廣播電視編導專業，擔心對工作未來發展造成困擾和隱患。

根據中華人民共和國《戶口登記條例》第十八條，中國公民變更姓名，須向戶口登記機關辦理，未滿18歲需要變更姓名的時候，則需由本人或者父母、收養人向戶口登記機關申請變更登記。根據內地法律，名字不能輕易更改，需要有「充分理由」，包括姓名用字實屬不雅，字音字義有辱人格的，或「不違反公序良俗的其他正當理由」等才可以更改。

而吳一凡的請求也快速得到認可，改名成功「吳某林」後，他拿著新身分證表示自己「人生重開」。據了解，吳一凡並非是唯一因為名字與「吳亦凡」相似感到困擾的。

今年7月吳亦凡爆出性侵風波後，許多網路ID有「吳亦凡」的，不論是粉絲與否，都遭到網民辱罵。網易武俠遊戲《逆水寒》曾發布公告指出，發送給帳號裡有「吳亦凡」三個字的玩家改名卡，一發送就有402位玩家使用。

吳一凡指出要改名的兩個理由。（微博視頻號＠青流視頻）

中港台改名制度 台灣最容易爆發「鮭魚之亂」

今年3月，台灣壽司郎推出2天優惠活動，名字中有「鮭魚」2字，就可以一枱6人免費，結果掀起台灣「鮭魚之亂」，超過百人趕去戶政事務所改名「鮭魚」。據了解，在兩岸三地中，台灣改名最快、最容易也最便宜，但有一生只能改名三次的規定。

根據台灣法律規定，台灣人只要年滿20歲就可以自己辦理改名，20歲以下則需父母皆同意，費用方面，換領國民身分證規費每張新台幣50元，換領戶口名簿每份規費新台幣30元，折合約港幣22元，更可以快速辦理。遂成為爆發「鮭魚之亂」的契機，在改名「鮭魚」熱潮後，亦有立委提議是否要限制改名後多長時間內不得再改? 避免行政資源的浪費。

而在香港，改名須先找律師申請改名契（Deed Poll）再到入境處辦理，未滿18歲要由父母一人簽署改名契，18歲者可以自己辦理。需時長約9到10天，此外費用也高。改名契港幣500元，至入境處換領身分證則需460港幣，改名不同於台灣，有中文6字，英文40字的限制，不會出現像台灣的「陳○○有震天龍砲變身×××××於二零二一三月十四日與△△穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」這樣的名字出現。

內地改名最難的關卡則在「需有充分理由」，日前曾有一名男子想改名叫「劉霸道」因為稱其喜歡豐田「霸道汽車」。但遭指變更姓名不合理，因「霸道汽車」涉辱華廣告，有背風序良俗，其後劉男狀告法院，遭法院駁回訴求。