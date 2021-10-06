十一國慶｜泰山山頂降溫　大批遊客躲廁所取暖　網民：花錢受罪

內地國慶假期，不少人夜遊泰山景區，等待觀看日出。惟上周日（3日），大批遊客因泰山頂突然降溫，躲在廁所內取暖，引發關注。有網民還表示，「真是花錢受罪。」



據《極目新聞》消息，有網民3日發布短視頻表示，當日凌晨2時許，大批遊客登頂泰山準備觀看日出，但由於氣溫驟降，人們只得擠在廁所內取暖，「男女洗手間都擠滿了」。

視頻發布後引發廣泛熱議，有網民則詢問為何不住酒店而選擇露宿廁所。據了解，泰山山頂目前有11間不同檔次的酒店，價錢由95元（人民幣，下同）至1312元不等。但由於客流量大，大多數酒店房間所剩無幾。

有一間酒店的工作人員表示，酒店除普通房間外，還有按床位出租的多人間，混住床位每晚100元，「不過床位在國慶的高峰期比較緊俏，遊客需要提前預定。」

據了解，今年內地國慶假期，泰山的遊客激增，10月1日當晚景區內就逼滿為了看日出夜晚登山的遊客。景區還在1日、2日傍晚連續兩日停手夜間時段門票。

事實上，遊客在泰山山頂的廁所過夜早在今年清明假期時就有發生。對此，有泰山工作人員表示，遊客可以通過網絡預約夜間門票和酒店，但近期遊客較多，如想住在山頂附近則需要提前預定酒店。對於遊客在廁所避寒，工作人員表示，可能是由於近幾日泰山降溫導致的。工作人員還說，近幾日泰山正在下雨，遊客是否能看到日出，景區無法保證。