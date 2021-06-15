端午假期泰山纜車停運致大批遊客滯留　景區道歉籲錯峰出行

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-15 13:02

端午小長假期間，不少人登泰山看日出，惟6月13日準備下山的遊客卻發現纜車停運，數千人滯留索道處，期間有遊客試圖衝入工作人員設置的閘口，大喊「開門」等口號。 事件引起熱議後，泰山景區管委會6月14日發布情況說明，就景區因旅遊設施提升工程施工及服務不細緻、管理不到位等原因造成的不便向遊客致歉。

6月13日，泰山纜車停運致大批遊客滯留。（影片截圖/一點資訊）

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，有遊客表示，為了看泰山日出爬了8個小時才登頂，感覺非常累，本想坐纜車下山，但因為人太多要等至少3個小時才能乘坐。「上山時候人擠人，下山時候也是人擠人。」網絡流傳的影片也看到，在纜車售票處，大量遊客大叫「開門」，不少人更一度衝擊工作人員設置的閘門。

泰山景區的工作人員表示，當日由於很多遊客上山看日出，看完日出後大家集中下山，需要乘坐中天門索道下山。但客流量太大，索道運力有限，所以造成遊客擁堵。而另外兩條索道因工程改造關閉，建議遊客錯過高峰出行。

據介紹，泰山擁有中天門、桃花源、後石塢三條客運索道，其中這次遊客排隊等候的中天門索道建成於1983年，位於泰山主景區的中軸線上，下起中天門，上至南天門月觀峰南側。該索道最高運行速度為每秒6米，單程執行時間5分48秒，全線有46個8人吊廂，單向小時最大運量1630人。

至6月14日，泰山景區管委會發布關於中天門區域短時擁擠的情況說明。景區解釋，6月13日清晨因泰山山頂大霧無法觀看日出和景點，導致等候觀日出遊客集中下山，到達中天門後選擇乘車下山的遊客也快速增加。但因索道、客運專線車運力有限使乘索道、乘車遊客等候時間較長，部分遊客出現急躁情緒。

景區又指出，有個別候車遊客違規翻越隔離護欄、衝擊檢票口，闖入旅遊車發車區、旅遊公路等非遊覽區，導致專線旅遊車通行效率降低、遊客中心秩序短時混亂。隨後已啟動應急預案，抽調40名公安、武警、消防救援等力量，同時增加運輸車輛、簡化售檢票流程。

泰山景區最後表示，對因旅遊設施提升工程施工及服務不細緻、管理不到位等原因造成的不便致以歉意。