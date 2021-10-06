上海虹橋機場照片標價180元　視覺中國攝影師爆料僅獲1毫稿費

內地最大商業圖片平台「視覺中國」，被攝影師張立揭發在平台上標價180元（人民幣，下同）的照片售出後，只能獲得1毫的稿費，「我做攝影師10年了，一張圖只賣3毛4嗎？」。

視覺中國回應稱，經查，銷售價格分成嚴格按照簽約供稿人協議執行，沒有出錯，但承認銷售報告中沒有詳細列明具體套餐的信息，導致張立對價格有誤解，對此深表歉意，並承諾將修正有關問題，亦會優化產品定價。



張立拍攝的「上海虹橋機場」照片。（視覺中國）

《紅星新聞》報道，張立於2012年成為視覺中國簽約供稿人，目前已在該平台上傳215張圖片。據其介紹，早年有客戶買下他個別圖片的全部使用權，即可以互聯網發布、修改打印、印刷出版等，售價高至上萬元，其中有3、4單的分成達3000元至5000元一張。近兩年，隨着使用權的細分，根據圖片不同的使用權限，售價有所降低，每張圖片的分成基本在3元至100元，偶爾也有幾毫的情況。

張立表示，近日收到視覺中國9月提供的銷售報表顯示，其在視覺中國的分銷平台VEER售賣的一張名為「上海虹橋機場」的圖片，單張標價180元，實際售價為3.4毫，按照30%的分成比例，他收到的稿費僅有1毫。

據VEER官方網站介紹，該公司為視覺中國子公司，是一間國際化的微圖提供商，為客戶在線提供優質圖像資料。在該網站檢索張立所拍攝的「上海虹橋機場」圖片，發現該圖分了兩個尺寸，其中「M」適合小尺寸印刷和數字媒體使用，「XXL」適合戶外廣告印刷和數字媒體使用，但兩款尺寸圖片的單獨購買價格均為180元。

10月3日，視覺中國在張立帳號下回應稱，其稿費來自於VEER的個人套餐之一，「該個人用戶在2021年4月15日付款購買了399元可以一年內下載1000張素材的套餐，並於2021年9月7日下載了您的2張圖片。銷售價格分成嚴格按照簽約供稿人協議來執行，沒有差錯」。視覺中國又稱，在核查的過程中，發現在提供給供稿人的銷售報告中，銷售信息存在不完善的地方，例如僅提供了「個人用戶購買」，而沒有詳細明確到具體套餐的信息，導致張立對價格的誤解。

張立表示，視覺中國的回應，與此前獲取的套餐信息不符，「之前有工作人員和我對接時說的是199元下載500張的服務」。然而，VEER平台的個人套餐，只有49元、199元以及399元，其中399元可在一年中下載150張，並非前述回應中所稱「一年內下載1000張」。而按照網頁目前載明的150張計算，平均每張圖片可低至2.66元。

張立解釋，根據簽約條款規定，批量包線銷售為代理方向部分版權素材需求量較大的客戶提供批量包線的銷售模式，在此類銷售模式下，授權方的稿費將不由單個版權素材銷售額來計算，而由客戶使用的版權素材總量中，授權方版權素材所佔的比例；代理方對客戶所使用的全部版權素材進行評估，並對其中授權方的版權素材的價值評估之後來決定。

如此一來，張立的素材佔比加上評估得出的稿費，會與平均算法得出的0.34元價格不一致，「我也需要他們出示一個明確的計算規則」。張立認為，視覺中國需要提供有效證據，證明「上海虹橋機場」圖片是某用戶根據簽約的條款、正確定價等在套餐內購買。

同時，張立希望視覺中國在未來銷售報表內關於每一張圖的銷售情況，都需要出具具有法律效應的銷售合同，來證明確實如實發放銷售提成，「這是我們攝影師真正關心的問題，就算是1分錢也得有出路，這是一個圖片庫銷售報表裏最基本的信息了」。

視覺中國銷售客服昨日（5日）稱，公司內部曾討論過張立提出的稿費情況，在VEER網站上提供的圖片有明確的定價體系，其中包含個人套餐，「簽約攝影師的簽約條款中有包含批量銷售，是認可『個人套餐』的，個人套餐是不能商用，而180元的定價是標準的商業授權範疇，因此非商用的價格就會比較低」。而對於供稿人作品的定價、套餐定價及發放銷售提成問題，其表示並不清楚。