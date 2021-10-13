河北石家莊旅遊巴墮河14死　遇難者家屬：年幼兒女不知父親已離世

10月11日，河北省石家莊平山縣敬業集團一輛載有51人的旅遊巴墮河，事故造成14人死亡。

有遇難者家屬稱，正與相關部門溝通賠償等後續工作，但在父母贍養問題、子女撫養細節等方面，雙方暫未達成一致。



家屬透露，死者是家中獨子，今年33歲，父母分別57歲及59歲，另育有一對分別3歲和5歲的兒女。由於父親未夠60歲，相關部門提出只會贍養59歲的母親，每個月給1000元，另會撫養一對兒女到18歲，「怎麼撫養，給一碗飯也是撫養，將來供養上學也是撫養，都得有個說法啊」。

家屬稱，死者在敬業集團已工作十幾年，父母種地務農，掏空積蓄為他在平山縣城置業；在有集團安排的班車之前，死者一直都是自己開車上下班，「親人在家裏死去活來的，這兩天連口水都沒喝，他父親就坐在地上不動彈。兩個小孩啥也不知，還在地上蹦着玩呢」。

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據此前報道，有救援隊透露，由於水下情況複雜，救援難度較大，有遇難者在距離墮河位置2、300米，水下十幾米的位置被發現。昨日，最後一名遇難者的遺體被打撈上岸，至此救援行動結束。

平山太行應急救援服務中心隊長張永峰介紹，最後一名遇難者被發現時，距離旅遊巴傾覆處約500多米，懷疑他當時墮河後曾向前游了一段距離，因此距離岸邊比較遠，水深約7、8米。

另有救援人員介紹，事發時涉事水域最深處約7米，旅遊巴車身高約3.5米，墮河後向左側翻。目前，遇難者遺體均安放在平山縣殯儀館。