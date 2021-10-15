國民百態｜名校碩士畢業卻當摩的司機　長沙男：調劑一下生活

湖南長沙男子杜楊驟眼看是一名純樸的摩的師傅，然而一口流利的英語口語，代表其背景殊不簡單。近日，他因為一系列「985高校碩士當摩的司機」的影片而走紅網絡，英語專業畢業，擁有中山大學碩士的他，透過開摩的尋找人生新方向。



杜楊近日接受澎湃新聞採訪時，就自己的心路娓娓道來。據介紹，生於1983年的他，繼湖南文理學院英語專業本科畢業後，又獲得中山大學法律碩士，之後曾到湖南一間出版社任職，同時亦因英語興趣而在一些教輔機構兼職。

2014年，由於覺得英語培訓機構前景不錯，他遂辭職和朋友合夥開公司，3年後更「單飛」，工作主要圍繞出國培訓、中小學英語培訓，直到今年8月徹底失業。

杜楊原來的工作主要圍繞出國培訓、中小學英語培訓。（澎湃新聞）

9月23日，烈日當空下，杜楊穿着拖鞋就出門了到學門口等待孩子放學。或許光頭長得比較接地氣，同時靠在一台摩的上令人產生誤會，當時一名路人突然就問他「師傅，走不走？」雖然當下拒絕，可杜楊覺得還挺有趣的，正好沒什麼事做，於是就在月底租了輛摩托車，花了20元（人民幣．下同）購入兩個頭盔，每天7點準時出車，幾天下來共賺了逾200元，雖然這連租車的成本都不夠，但他可藉以當調劑一下生活。

由於見到很多人騎摩的拍短片，杜楊故決定將英語利用起來，在片中科普點文法，沒有原本只打算自娛自樂的舉動卻令他被送上抖音熱搜。談到最滿意哪條短片，他表示是10月1日發的、用英語朗誦《沁園春·長沙》的作品，當時送客期間，他看到風景特別美，瞬間感覺就來了，於是花了半小時翻譯再錄製，最後收穫近7萬人點讚了。

一開始，杜楊的家人對其當摩的司機一事並不知情，直到短片走紅後，才有親戚轉發。由於因為父母都在體制內工作，他們覺得很沒面子，其母為讓他別再出去跑摩的，更說自己可以暫時幫忙，甚至連小孩也讓他不要再做摩的司機，「估計是同學家長看到，就跟自己的孩子說，然後小孩之間聊天就知道了」。

杜楊的抖音主頁。 （澎湃新聞）

與此同時，也有許多人私信杜楊，說他擁有那麼高的學歷，做這工作很丟人，還有人質疑他英語口音嚴重，甚至有人去翻查出他的畢業論文。不過雅思8分、托福110多分的杜楊對此皆不以為然，認為很多人只是為黑而黑，「我覺得一個名牌大學碩士畢業生，還不至於需要靠摩的司機的身份來炒作」。

現在已沒再做摩的司機的他強調，其實像他這樣的例子不在少數，只是他被曝光了而已，「每個人生活都有高低起伏，因為工作性質，我走入了事業的低谷期，騎摩的調劑一下生活，並不是職業，僅此而已」。

對於未來，他表示自己還是會做英語教育方面的工作，如開發一些教外國人說中文以及成人英語的課程，也會利用網絡平台做一些知識科普內容，「無論怎樣，做好自己最重要，做一個對社會有用的人，畢竟讀了那麼多書，知識都反哺到我的思想裏了」。