國民百態｜廣州90後住「清水房」三年成網紅　自侃「沒錢裝修風」

近年不時有內地年輕人選擇住進零裝修的清水房（又稱毛坯房），並致力打造出「家」的樣子。

在廣東廣州工作的詹先生便是其中一位，預算實在有限的他只以1.6萬元（人民幣．下同）為清水房完成簡易裝修。近日，他就自己3年的入住經歷娓娓道來，並透露由於沒有暖氣，他冬天時曾冷得在家羽絨服不離身，甚至乾脆回公司過夜。

由於喜歡使用社交平台，詹先生更意外成為流量千萬的網紅，不少人紛紛就住清水房向他取經，還讚其家是工業風、極簡風、侘寂風。不過詹先生笑言，真相是「沒錢裝修風」，又指住了清水房後，讓他更了解自己需要什麼。



據《南方都市報》報道，90後的詹先生2016年因工作調動而從家鄉黑龍江哈爾濱來到廣州，一開始，他與多數白領一樣租房生活，但中間換過幾次房、內心始終有飄着感覺的他慢慢萌生買房念頭，最後在2018年年初戶口落實下來後着手實行，並看中該面積達1830呎、擁有四間房的清水房，「日後家人來廣州也有足夠的地方可以住」。

該二手房子總價340萬元，原本沒有太多積蓄的詹先生需靠向親朋戚友借不少錢，東拼西下才終於湊齊170萬元的首期，從2018年10月入住至今，現時每月背負9500元的房貸。雖然在安樂窩上找到了歸屬感，但被買房掏空所有的詹先生根本沒有、也不敢去想裝修的事情，於是他嘗試上網了解如何簡易裝修清水房，前後研究了十多天，通過前人的經驗總結出入住清水房最重要的就是做好水電，還有洗手間的防水。

最後全屋裝修花費了1.6元，其中硬裝7000元，軟裝9000元。詹先生憶述，第一年入住時廣州的天氣還比較舒適，吹風扇也不感到熱，但到11月寒潮後，溫度極速下降，沒有暖氣在家也冷得能哈出氣來，只能一直穿著羽絨服，遇上值早班時更索性回公司過夜。情況直到翌年添置了具冷暖功能的空調才有所好轉，而在此之前他只能盡可能少留在家中。

入住以來，詹先生交到了女朋友，還在房內接生了小貓。他與伴侶常會通過社交平台分享圖片或影片，結果意外走紅，入住清水房瞬間成為熱話，流量一度逾千萬。為方便應答網民咨詢，詹先生還專門新開了社交媒體帳號，分享住清水房的各種注意事項，同時分享心得。他更組建微信交流群，吸引了超過2000人加入，來自各地的清水房業主也能彼此分享交流。

入住以來，詹先生交到了女朋友，還在房內接生了小貓。（南方都市報）

詹先生表示，住清水房讓他更加知道自己需要什麼，也更了解自己的房子，會將想法一點點注入當中讓以後的家變得更完美。他又透露自己已攢到了費用，在近日開始裝修房子，他會先用30萬元完成硬裝，將家裝修成喜歡的侘寂風，之後再慢慢添置心儀家具。

而除詹先生外，90後的Herb同樣是一名清水房業主。他在今年初以150萬元買下一套753呎的房子，原準備拿10萬元裝修，但後來考慮到房子裝修完後便開始一天天折損，他最終決定只花2.6萬元在兩周內完成水電改造，兩個月完成全屋裝修。

Herb憶述自己入住的第一晚時總覺得有些怪怪的，甚至害怕「睡着睡着灰掉在嘴裏或眼睛」，但這種感覺隨着時間灰飛煙滅。他解釋這主要是因為工作繁忙，而其實那些灰只要不主動去碰、摳，也不會自己掉下來，「每天工作到一點多才睡，哪有那麼多時間去恐懼？」

入住兩周後，Herb慢慢完善家中裝飾，開始享受起清水房生活。對於Herb的入住決定，其朋友也兩極分化，30至40歲的人會難以接受，但很多同齡人就認為清水房給了自由創作的最大空間，且能按自己的想法裝修，蠻好的，「可以慢慢地感受一點點增添和改造帶來的愉悅感」。