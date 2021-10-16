神舟十三號航天員神態輕鬆　這難題曾令楊利偉「以為要犧牲了」

神舟十三號載人飛船在周六（16日）凌晨0時23分成功發射升空，將三名航天員翟志剛、王亞平和葉光富送上太空。從直播畫面所見，當時航天員的神態輕鬆，未見有太大不適。

官方傳媒的報道指出，背後是中國火箭研製團隊成功攻克「共振」難題，其曾經令到中國首位航天員楊利偉大嘆「難以承受」，甚至「覺得自己快不行了」。



楊利偉在文章《太空一日》中描述當年的經歷，他表示火箭上升到三四十公裡的高度時，火箭和飛船開始急劇抖動，產生共振，「這讓我感到非常痛苦」。楊利偉表示，這種共振持續26秒鐘，令他極度難受，「五臟六腑似乎都要碎了」、「我真的以為自己要犧牲了」。

報道指出，共振是世界級的航天發射難題，不僅中國研製的火箭有這個問題，國外的火箭也有。中國航天科技集團一院所屬北京強度環境研究所試驗人員經過測算、分析後認為，問題可能出在氧化劑上，當氧化劑中燃料的振動頻率和火箭結構的振動頻率接近的時候，很可能會發生結構與液體耦合的發散振動。經過半年多的調查、分析、計算等，試驗人員最終得出結論，問題就是出在火箭產生了縱向耦合振動（POGO）。

報道介紹，在找到問題根源之後，研製團隊進行改進，第一次的改進成效明顯，長征二號F遙六運載火箭發射神舟六號載人飛船時，振動量級和振動時間都有所減少，航天員反映稱振動「輕多了」。

在神舟七號時，共振難題已經被攻克。（視覺中國）

及後研製團隊繼續優化設計，使用裝置吸收燃料振動時產生的能量，改變燃料的振動頻率，從此火箭就不再產生POGO。長征二號F遙七運載火箭發射神舟七號載人飛船時，航天員聶海勝就有表示「我們乘坐的火箭非常舒適，幾乎感覺不到振動」。