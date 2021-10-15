神舟十三號｜飛船與火箭分離　發射任務圓滿成功

神舟十三號載人飛船在10月16日凌晨0時23分發射升空，飛行乘組由航天員翟志剛、王亞平和葉光富組成，他們將會在中國太空站在軌駐留長達6個月。其中翟志剛是中國首位出艙航天員，王亞平則執行過神舟十號載人飛行任務，至於葉光富是首次飛行。香港01全程直播。



0時56分，當局宣布發射任務取得圓滿成功。

神舟13號成功升空後，到場視察的政要與工作人員握手祝賀。（香港01直播截圖）

0時39分，航天員打開面窗。

神舟13號升空後，地面控制中心人員與航天員保持溝通，確認情況。（香港01直播截圖）

0時37分，太陽能帆版打開。

神舟13號從酒泉衛星發射中心點火升空一刻。（香港01直播截圖）

0時34分，飛船與火箭分離。

0時23分，神舟13號點火升空。

神舟13號10月16日0時23分從酒泉衛星發射中心點火升空。（路透社）

0時18分，進入倒數前5分鐘。

神舟13號發射前倒數5分鐘，三名航天員作最後準備。（香港01直播截圖）

0時13分，進入倒數前10分鐘。

0時11分，預計火箭點火時間為0時23分52秒。

0時08分，進入發射前最後15分鐘，發射區最後一批工作人員撤離。

0時03分，發射前20分鐘。

神舟13號進入發射前30分鐘倒數程序。（香港01直播截圖）

23時23分，距離神舟十三號發射，還有一小時。

23時21分，工作人員關閉整流罩艙門。

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23時15分，工作人員在對軌道艙進行檢查。

22時45分，發射塔架第四組回轉平台打開。

22時23分，距離神舟十三號發射，還有兩小時。

22時22分，三名航天員均已進入艙內。進艙順序為葉光富、王亞平、翟志剛。

22時13分，三名航天員於航天員待命區，進行前序準備工作。

21時58分，三名航天員出征，乘車前往發射場。

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按照計劃，神舟十三號入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，與天和核心艙及天舟二號、天舟三號貨運飛船形成組合體。三名航天員會進駐核心艙，按照天地同步作息制度進行工作生活。6個月後，他們就會搭乘返回艙返回地球，在東風著陸場降落。

中國載人航天工程辦公室發布神舟十三號載人飛行任務的標誌。（央視網）

據中國載人航天工程辦公室副主任林西強此前的介紹，神舟十三號載人飛行任務的主要目的有五個，分別是開展機械臂輔助艙段轉位、手控遙操作等太空站組裝建造關鍵技術試驗；進行2次至3次出艙活動，安裝大小機械臂雙臂組合轉接件及懸掛裝置，為後續太空站建造任務作準備；進一步驗證航天員在軌駐留6個月的健康、生活和工作保障技術；進行航天醫學、微重力物理領域等科學技術試驗與應用，開展多樣化科普教育活動；全面考核工程各系統執行太空站任務的功能性能，以及系統間的匹配性。