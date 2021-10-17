河南14歲少年打機課金花光患癌父8萬「救命錢」　遊戲商全額退還

河南鄭州14歲少年康康，近日玩手機遊戲時在10天內充值了5萬元（人民幣，下同），3個月累計花費逾8萬元。

然而，父親癌症晚期再次化療時，家人才發現銀行卡內剩下3.6毫。遊戲商表示，已經為康康一家申請人道主義補償金，意味充值的8萬餘元將全部返還。



家屬表示，康康在手機遊戲「球球大作戰」內充值，8月份花了4萬多元，9月及10月則分別花了1.8萬、2萬，總共充值了8萬多元。由於他一直在少林寺上學，家人怕他吃不飽，於是就讓他綁定銀行卡，「沒有綁定銀行卡的短信提醒，前段時間去取錢時才發現卡裏已經沒錢」。家屬稱，康康父親生病已花了幾十萬，「一知道這事兒，一氣又住院了」。

康康表示，玩遊戲時發現「別人的皮膚都好看，就想着先充一點，然後又出新皮膚了，可好看了，就又想買。跟着朋友玩，就感覺自己很厲害，朋友也會找我借號玩」。由於擔心康康上學會受到影響，家屬一直未曾向他透露父親的病情；在知道銀行存款是父親的「救命錢」後，康康已表示非常後悔。

遊戲商「上海巨人網絡科技有限公司」稱，若核實確實為未成年充值，會進行內部協商。目前，遊戲商已為康康一家申請人道主義補償金，全額退還此前充值的82441元。