清華大學「華智冰」自彈自唱影片造假？　被揭與真人影片極度相似

清華大學此前推出中國首個原創虛擬學生「華智冰」，「就讀」於該校計算機系知識工程實驗室。在上月底，研究團隊更釋出一段華智冰在自彈自唱的影片，不但歌聲甜美，表情動作也十分真實，

不過，有內地網民就發現，該影片與一名B站up主的自彈自唱影片極其相似，質疑是「造假」，只是將真人拍攝的影片以AI換臉。



據介紹，研究團隊曾經表示，華智冰自彈自唱影片中的歌聲、人類生物學特徵、人類面部形像，全部都是由人工智能技術生成。華智冰的「導師」清華計算機系副主任唐杰亦透露，華智冰已經具備寫詩繪畫等9種能力，又學會4種舞姿，正快速成長。唐杰稱，華智冰背後所依托的智能模型是「悟道2.0」，是中國首個、全球最大的萬億級模型。

圖輯｜清華大學虛擬學生「華智冰」亮相 能作詩繪畫懂音樂

但內地網民發現，B站up主「魚子醬醬」早前發布的「女孩天台深情彈唱《男孩》」影片，與華智冰自彈自唱影片極度相似，甚至連也是唱同一首歌。

研究團隊在最新的回應中承認，華智冰自彈自唱影片中的「肢體視頻模板」，的確是來自「魚子醬醬」，其是研究團隊的成員之一。研究團隊強調，華智冰自彈自唱影片所使用的技術，並非僅僅是AI換臉，「新的產品化技術實現了完全虛擬生成不存在的面部及聲音技術，從而實現精度更高的視覺化交互內容」。研究團隊又稱，此技術從根源上避免使用任何真實人類面部，有效阻斷以往技術無法避免的隱私侵權問題，是隱私角度的巨大進步。

早在華智冰自彈自唱影片發布時，研究團隊就有表明來源是「魚子醬醬」的影片。（微博）

值得一提是，早在華智冰自彈自唱影片發布時，研究團隊就有表明，華智冰的面部特徵，包括人臉、表情、口型等，甚至連歌聲都是由人工智能生成並進行融合，歌聲。但人物肢體、動作，包括手持吉他彈唱，則是來源於「魚子醬醬」的影片。隨後，「魚子醬醬」亦主動表示，對其影片的使用均是經過授權許可。

內地網民熱議：

這和開了層美顏有啥區別？

當初看這個視頻有多驚艷，現在對這個項目就有多失望。

一開始就不進行詳細說明公眾當然有權質疑。

就算事實真如官方說明，這種演示完全不能體現智能AI的創新技術。

表情捕捉+3維建模技術在電影界早就熟透了，語音變聲和音樂優化隨便一個音效師都能做到。連歌曲都不換一首很難不讓人質疑。

