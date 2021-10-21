雲南麗江退伍女兵反殺醉漢被羈押　正當防衛撤訴獲國家賠償18萬

2018年，雲南麗江退伍女兵唐雪，多次被醉漢李德湘攔下騷擾、挑釁，甚至手持菜刀在家門口不停狂砸。唐女從家中拿出兩把生果刀出門理論，在雙方糾纏期間，刀尖插入李男右胸造成死亡。

案發後，唐雪被警方刑拘、批捕，一度遭當地檢方以故意傷害罪起訴，但檢方最終將事件界定為正當防衛，依法不負刑事責任，麗江市永勝縣檢察院撤訴，對唐雪作出不起訴決定。《紅星新聞》昨日（20日）報道，永勝縣檢察院已向唐雪賠償18萬餘元。



唐雪獲國家賠償18萬。（紅星新聞）

今年5月，唐雪委託北京富力律師事務所律師殷清利、王艷濤，向永勝縣檢察院申請國家賠償共計18餘萬元。唐雪在《國家賠償申請書》中稱，從2019年2月10日被刑拘，到2019年12月30日從看守所釋放，她累計被侵犯人身自由324天，她和家人均背負巨大的精神壓力。

她此前接受《紅星新聞》採訪時稱，事發後，其父母為避免不必要的麻煩離開老家，居無定所；此外，至今仍有部分網絡言論認為她是故意傷害、故意殺人、不構成正當防衛、是「殺人犯」，令她難以接受。唐雪表示，她始終認為自己沒有做錯，「我沒有故意去挑釁。別人都登上家門了，不是我有意去製造這些麻煩」。

今年7月20日，永勝縣檢察院作出《刑事賠償決定書》，決定賠償唐雪18萬餘元，其中侵犯人身自由賠償金12餘萬元，精神損害撫慰金 6萬元。檢察院稱，基於唐雪被不起訴後，案件被全國媒體廣泛宣傳報道，客觀上已經起到了為其消除影響、恢復名譽的作用，經協商，在送達《刑事賠償決定書》時，由該院檢察長當面向其賠禮道歉。

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據此前報道，2019年2月8日晚上11時許，時年25歲的唐雪乘坐朋友駕駛的私家車返家途中路遇李德湘，後者醉酒並在村內無故攔截過往車輛。李德湘拍打唐雪乘坐的車輛並作出言語挑釁，她未予理睬；當她回到家門口，因未帶鑰匙致電父親唐某勇回家開門，並告知對方被李德湘攔車一事。

隨後，唐某勇帶唐雪找李德湘評理，雙方發生爭執、廝打，唐某勇之後與唐雪回家。李德湘一直留在唐某勇家附近，聲稱要喊人將唐家一家人砍死。2月9日凌晨1時許，李德湘手持菜刀跑到唐家大門外側用菜刀砍砸大門，並用腳踢踹。唐雪聽到砸門聲後起床，在廚房取了一把削果皮刀和一把生果刀旁身。

李德湘看見唐雪出門後，衝上前踢其腹部一腳，又對她拳打腳踢。過程中，唐雪情急之下掏出生果刀用力反抗、揮刺，後雙方被其他人拉開。李德湘離開後邊跑邊大喊「拿刀來」，後在奔跑過程中倒地，其朋友上前發現他受傷，送院搶救無效死亡。經鑑定，李德湘系被他人用銳器致傷右胸部，傷及升主動脈致急性失血性休克死亡。