李雲迪涉嫖｜警接「群眾舉報」後破案　揭秘無孔不入「朝陽群眾」

內地鋼琴家李雲迪涉嫌嫖娼被北京朝陽警方行政拘留，警方提到破案源於接獲「群眾」舉報。

事實上，「朝陽群眾」被戲謔稱為「第五大王牌情報組織」，與美國中央情報局、英國軍情六處、蘇聯克格勃、以色列摩薩德並列，他們屢屢向警方提供有力線索協助破案。



「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。（視覺中國）

綜合內地傳媒報道，「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。「朝陽群眾」可能是小區保安、物業管理人員，單位的保衛人員、甚至是社區裡的大爺大媽等。現時，「朝陽群眾」大致上由5類人組成，分別為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。

在2015年4月29日，北京市公安局官方微博發布一則微博，稱「舉報涉毒線索，人人都是『朝陽群眾』」，是當局首次官方使用「朝陽群眾」一詞。2017年4月，朝陽警方還推出「朝陽群眾」App，從此「朝陽群眾」從幕後走向幕前。

據介紹，「朝陽群眾」現約有14萬人之多，朝陽區面積470.8平方公里，相當於每平方公里有近300人 ，得以無孔不入。

「朝陽群眾」現約有14萬人之多，他們可能是小區保安、物業管理人員，單位的保衛人員、甚至是社區裡的大爺大媽等。（視覺中國）

2014年以來，因涉黃涉毒被捕的明星藝人不計其數，有李代沫、王學兵、高虎、張耀揚、薛蠻子、黃海波、寧財神、宋冬野等。這些案件的背後都與「朝陽群眾」有關，警方在通報中都有提及是「群眾舉報」，李雲迪案就是「朝陽群眾」最新戰績。

李雲迪涉嫖娼被行政拘留，其前途可說是毀於一旦，與他有「共同經歷」的明星藝人，如今亦再無翻身之日。以黃海波為例，其在2014年5月15日，因賣淫嫖娼被警方抓獲，被依法行政拘留15日。自此後，黃海波的在社交平台上，基本沒有再分享過接戲、演戲等的內容，只有一些關於表演技巧的影片。

黃海波因嫖娼被行政拘留後，再沒有接戲、演戲。（視覺中國）

黃海波並非孤例，曾執導《白鹿原》的著名導演、中國大陸第六代電影導演領軍人物王全安，其在2014年曾因嫖娼被警方行政拘留。在近幾年內地的媒體，已鮮有關於黃海波任何新電影作品的報道。