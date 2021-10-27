華為入選《財富》「最受讚賞中國公司」　團隊部署確保不斷打勝仗

美國商業雜誌《財富》（Fortune）中文網近日發表「最受讚賞中國公司」全明星榜，頭三位分別是中國中車集團、華為投資控股有限公司、小米集團。

對於華為，財富中文網編輯部讚揚其團隊部署，在組織內跨部門、區域或業務板塊的工作和項目中表現出更加包容高效的特質。



據介紹，每位受訪者是按照9項標準為候選公司打分，分別是管理質量、產品/服務質量、創新能力長期投資的價值、財務狀況、吸引及保留人才的能力、社會責任、資產的合理使用、全球化運營的有效性。

華為因優秀的團隊部署入選「最受讚賞中國公司」全明星榜第二位。（視覺中國）

華為位列「最受讚賞中國公司」全明星榜第二位，財富中文網編輯部稱其特質是團隊部署。近年來，華為在全球可以一路披荊斬棘，與其組織能力的持續進化有關。華為多年在全球各個國家拓展業務，創造出團隊做大項目的「三三制組織」高效作戰模式，更憑借「鐵三角」模式（一個客戶圈由一名客戶經理、一名產品經理和一名交付經理組成），先趕超愛立信，後反超「啟蒙導師」IBM，在「村自為戰，人自為戰」的路線中發展騰飛。

財富中文網編輯部表示，好的團隊部署確保華為在市場上不斷打勝仗，這些持續的勝利凸顯了「華為戰法」中「思想的雲」、「運營的雨」和「實踐的樹」的戰略預判與戰術協同的增長乘數效應。

另財富中文網編輯部亦指出，今年的榜單中，中國中車成為一匹「大黑馬」，從2020年的第10位直接登頂，位列本年度榜首企業，排在三屆冠軍華為之前，「這一結果出乎意料，但似乎又在意料之中」。

中國中車成為一匹「大黑馬」，從去年的第10位直接登頂。（視覺中國）

財富中文網編輯部認為，在近三年中美貿易摩擦的敘事中，「卡脖子」三個字從高科技領域外溢到公眾的日常認知。但不久的將來，中國的高鐵技術能夠達到100%的自主化，幫助中國高鐵系統完全擺脫知識產權的束縛，走向海外市場和國際市場。100%的背後是「0」和「1」的博弈，由疫情帶來的供應鏈破裂以及由競爭引發的關鍵零部件的管制，讓人們愈發重視供應鏈體系的完整性，哪怕做到了99%，只要缺失了核心的1%，也會有釜底抽薪之感。因而在最新的評選中，人們對擁有核心科技實力、且有全球化能力的大型製造企業寄予厚望。

「最受讚賞中國公司」全明星榜：