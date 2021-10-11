華為傳成立智能光伏等四大軍團　或為尋求新增長引擎

華為近日內部發文，正式成立海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團，是繼今年2月成立煤礦軍團後，華為再次組建軍團組織。



《新浪科技》報道，在管理方面，楊友桂擔任數據中心能源軍團CEO，陳國光擔任智能光伏軍團CEO，二者向華為數字能源公司總裁匯報；荀速擔任海關和港口軍團CEO，馬悅擔任智慧公路軍團CEO。

今年2月，華為心聲社區發布公告，正式宣布成立華為煤礦軍團，由鄒志磊擔任董事長。據悉，軍團組織和華為三大業務運營商BG、企業BG、消費BG屬於同一個級別，但運作模式不同。

煤礦軍團成立後，任正非接受新華社採訪時曾指出，華為以前的通信網絡主要是聯接千家萬戶，為幾十億人提供聯接，但在5G時代，主要的聯接對象是企業，比如機場、碼頭、煤礦、鋼鐵、汽車製造、飛機製造，「是否做『軍團』，主要看科學家是否需要編進最前線的作戰團隊。如果需要就採用軍團模式，如果不需要就採用矩陣的業務模塊模式」。

任正非又透露，「軍團」的說法來自Google，華為是向Google學習，將基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家匯聚在一個部門，縮短產品進步的周期。按照他的定義，華為要通過軍團作戰，打破現有組織邊界，快速集結資源，穿插作戰，提升效率，做深做透一個領域，對商業成功負責，為公司多產糧食。

關於煤礦軍團，任正非曾在受訪時稱：「美國把我們從實體清單拿出去應該是非常困難的，現在我們只想自己多努力，努力尋找能生存下來的機會。煤礦就是機會，這麼多煤礦將來產生上千億價值，上千億可以養活多少人」。在消費者業務和運營商業務面臨增長瓶頸後，企業業務成為華為目前主要的增長點。目前成立的五大軍團，都是當前華為企業業務需要重點突破的領域和場景所在。