魯迅孫子自曝陳年趣事：不會寫作文但無人信　參軍被分配到衛生所

魯迅是中國近代著名作家，新文化運動領袖之一，亦為中國現代文學的奠基人和開山巨匠，作品流芳百世。

近日，魯迅的長孫周令飛在上海出席「魯迅逝世85周年紀念日」活動，留有標誌性的一字胡的長相旋即吸引網民眼球，「實在太像了」。

而周令飛此前就公開坦言，作為魯迅的孫子有很大壓力，還自曝了不少趣事，如想去當兵結果被分配到衛生所，理由是「要完成祖父未完成的事業」。



其實，在周令飛出生之前，魯迅便已去世，他從未見過爺爺，上學之前也根本沒人跟他提過魯迅。然而後來上學時，當上到魯迅的課文，知道其背景的眾人就會對他「指指點點」，還經常說「又要背你爺爺的文章」，他感覺就如被無數雙眼盯着。

值得一提的是，雖然貴為大文豪的長孫，但周令飛最不會寫的就是作文，然而外人都不信，只因他是魯迅的孫子。另外，也曾有人試過拿根煙給他抽，「我說不會，他說怎麼可能，魯迅抽煙……」

中學畢業後，為逃去一個沒人認識他的環境，周令飛去了參軍，為證明自己吃得了苦，他還故意在軍代表面前掃地、啃窩窩頭，幾經辛苦終獲認可。

可沒想到，第一天新兵連訓練，連長就點名指「周令飛，魯迅的孫子」，令他發現自己終究逃不掉爺爺的影響。及後分配工作時，他居然被分配到衛生所，「他們說魯迅原本學醫，後來棄醫從文，你要完成祖父未完成的事業」。

如今，周令飛已經68歲，對於魯迅孫子這個身份早已坦然認同，並致力於發揚魯迅精神文化。