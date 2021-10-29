深圳地鐵保安要求乘客為外國人讓座　被指崇洋媚外後大聲叫囂

深圳地鐵內有保安，以「發揚待客之道」為由，要求一名男子為外籍乘客讓座，被指是「崇洋媚外」後，該保安在車廂內大聲叫囂，引發熱議。

事後，該保安所屬的保安公司「鵬祥智慧保安」回應指，涉事保安誤以為外籍乘客身體不適，造成與乘客誤解發生爭吵，已按相關規定對其進行嚴肅處理。



事發於周四（28日）晚10時許，在深圳地鐵11號線內，一名保安要求男子為外籍乘客讓座，遭到旁邊乘客質疑其為「崇洋媚外」後，該保安在車廂內大聲叫囂，並讓乘客下車去警務室。

相關視頻片段在網絡傳播後，引發熱議：

「治不了洋人還治不了你？」。



「其實這個狗保安可以跪下來給洋大人當凳子啊」。



「年紀輕輕就學會崇洋媚外了」。



「他到底哪來的權利隨隨便便讓人下車還要去警衛室」。



「送他去國外吧，他不配當中國人」。



視頻發布者即當事人陳先生回應此事稱，保安要求讓座的理由是「發揚待客之道」，但外籍乘客明確擺了手表示事件與自己無關，加上自己剛做完手術身體不適，就未有讓座。「一個熱心的群眾說他崇洋媚外，那個保安立馬就激動了。」陳先生又指，已就事件進行報警。

「鵬祥智慧保安」回應指，已按相關規定對涉事保安進行嚴肅處理。（微博＠鵬祥智慧保安）

事發後，深圳地鐵回應指，已經知悉事件，有關部門正在進行調查。

周五（29日），涉事保安所屬的保安公司「鵬祥智慧保安」在微博發布聲明稱，保安見外國乘客雙腿不時抖動，認為其身體不適，因語言問題無法確認，故詢問附近乘客是否方便讓座。

聲明指，事件中安保人員服務意識不強、溝通能力差，造成乘客質疑、誤解並發生爭吵。對此向乘客真誠致歉，並已按相關規定對涉事保安進行嚴肅處理。