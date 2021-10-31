遼寧女網上被騙近10萬元　報警後私自聯絡騙徒再遭騙3萬

遼寧朝陽一名女子遭電訊詐騙9.8萬元（人民幣．下同）後報警，就在警方立案偵查期間，女子不甘心又私下同騙徒聯絡，結果再被騙31440元。



當地警方指，8月20日，家住喀左縣的張女士到縣公安局報案，稱有人通過一款名為「微核」的手機應用程式向其推薦了名為「天弘基金」的賺錢項目，並指導她投資賺錢。張女士先小額投入兩次，賺了300元，因嘗到甜頭而開始大額投資，當投入98000元時卻發現無法提現，才意識到被騙，於是向警方報案。

喀左縣公安局接到報案後，抽調電信網絡詐騙案件偵查大隊和刑偵大隊6名警力組成專案組，期間反詐民警向張女士講解了防詐反詐知識，並叮囑她勿再輕信涉錢資訊，防再受騙。然張女士報案返家後卻愈發不甘心，私下通過「微核」聯絡騙徒，而對方則謊稱是張女士違規才未能提現，只有再投入31440元罰款保證金，才能將之前帳戶中的錢全部提現。

張女士信以為真，又向對方轉帳31440元，其後仍未能提現，至此共計被騙12萬9440元。警方隨後梳理案件線索和資金流，鎖定四川省內江市威遠縣李某和劉某為疑犯，並組織人員前往重慶、四川、上海、深圳等地開展拘捕、調查取證等工作，將兩疑犯成功拘捕到案，兩人經審訊供認犯行，涉案金額達30萬餘元，部分涉案錢款已被警方追回並返還受害人。

目前，李某、劉某已被喀左縣公安局依法刑事拘留，警方仍在進行案件進一步調查及追贓工作。