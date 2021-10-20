山東單縣全村「腦中風」　村醫涉詐騙被刑拘：每次虛報可套取5元

山東菏澤單縣萊河鎮崔口村，不少村民名下的城鄉居民醫保帳戶，近5年來都莫名出現多次腦中風的醫保結算記錄，包括剛滿5歲的兒童，常年在外務工的村民，甚至是已離世的長者。事件引起高度關注，更引起背後或涉騙取醫保資金的質疑。

10月19日，國家醫保局、省醫保局督導組到單縣調查。單縣聯合調查組今日（20日）公布，經查，崔口村村醫朱某菊虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金，涉嫌詐騙，目前已被警方刑事拘留。



聯合調查組初步調查，朱某菊僅通過雙擊空格鍵等方式，將疾病編號為「0001」的腦中風直接默認生成疾病信息，致大量村民被「腦中風」。（央廣網）

聯合調查組初步調查，2016年至2019年間，單縣基層衛生室在看病時需要使用「單縣基層醫療衛生機構管理信息系統」，按照操作規程，村醫需先登記疾病信息，方可開具處方，錄入疾病信息可通過疾病編號、疾病名稱拼音首字母兩種方式。

然而，村醫朱某菊沒有按照操作規範如實錄入正確的疾病名稱，圖省時省事，僅通過雙擊空格鍵等方式，將疾病編號為「0001」的腦中風直接默認生成疾病信息，致使大量村民被「腦中風」。目前，查實的錯誤信息已糾正。

經核查，朱某菊貪圖利益，存在利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金的行為，每虛報一次診療記錄，可套取5元診療費。

在2016年1月至2021年9月，該衛生室共有診療記錄49633條，涉及總金額564395.29元，實際報銷居民基本醫療保險門診統籌金376968.03元（其中診療費248165元，藥品128803.03元）。其中最大一筆診療費用50.2元，實際報銷27.1元；最小一筆診療費用1.84元，實際報銷0.92元。目前，單縣公安機關正在對其冒用個人信息、虛報診療記錄獲取的違法收入逐項核實。

10月19日，單縣公安局根據調查事實，依法將朱某菊刑事拘留。紀委監委審查調查組已進駐衛健、醫保等單位開展調查工作，對發現的失職瀆職等問題將嚴肅查處。同時，在全縣開展基層醫療衛生機構整治和打擊欺詐騙保專項行動，全面規範診療行為，進一步強化醫保基金監管，完善基層醫療機構管理和醫保基金監管長效機制，確保群眾利益不受侵害。