河北一動物園拍片給幼猴食煙激群憤　短視頻平台作封號一周處罰

近日，河北衡水野生動物園官方賬號在短視頻平台，發布了一條給幼猴吸煙的短片，引發涉嫌虐待動物的質疑與議論。對此，園方回應稱，該短片為公益目的純屬擺拍，並非真正給猴吸煙。



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《新京報》報道，衡水野生動物園在短視頻平台的官方認證賬號，多次發布給幼猴吸煙的短片。短片內容顯示，身著衣服的幼猴嘴內銜著一支燃燒的煙，並一直在眨眼。短片中，拍攝者說，「不知道吸煙有害健康啊，還吸嗎？你還抽上煙了」、「吸煙有害健康」。拍攝者最後還將一碟海鮮端上來，並稱這是給幼猴表演的獎勵。

周四（4日），微博認證為知名科普作家的「花落成蝕」對此發文質疑，衡水野生動物園存在涉嫌虐待動物等行為，引發廣泛關注。

針對網絡質疑聲，有關賬號回應指，短片只是擺拍，希望通過猴子奉勸大家不要吸煙。並非真正給猴子吸煙。該賬號還回覆表示，已就此事進行調查。

另外，衡水市自然資源和規劃局野保科有工作人員表示，「關於利用野生動物展演國家有規定，不允許虐待野生動物。該動物園具有展演需要的行政許可。我們已經通知動物園，嚴禁虐待動物」、「我們會給他們下一個通知，進一步規範展演活動。」

值得關注的是，除了多段吸煙短片外，衡水野生動物園賬號內還發布了，多條給幼猴喝奶茶、喝乳酸菌飲料、吃雪條的「帶貨」短片。而短視頻平台今次亦對相關賬號作出封禁7天的處罰。

網民評論：

「智商受到侮辱」。



「擺拍抽煙就可以了嗎」。



「拉倒吧，吸煙還敢說是做公益，潑臟水也要有點技術含量好嗎」。



「死不承認的態度更加惡劣，對待動物沒有愛心，也沒有敬畏，國內動物園該好好整頓一翻了」。

