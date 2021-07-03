雪豹「凌夏」離母後獲救　西寧野生動物園：缺自立能力不宜放歸

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-07-03 20:05

青海野生動物救護繁育中心（西寧野生動物園）近日又多了一隻名叫「凌夏」的雪豹，引來外界關注。據了解，凌夏是中心本年度救助的第二隻雪豹，由於牠目前幾乎沒有獨立生存能力，將由中心飼養一年。

今年5月10日，青海省海南州共和縣公安局森林公安接報，指一隻雪豹闖入石乃亥鄉牧民牧場並咬死了牧民的牛犢，之後不願離開，於是通知青海野生動物救護繁育中心。救護中心隨即趕赴現場，對已被雨水淋濕的雪豹進行救護，將其麻醉後再運回西寧檢查。兩日後，體檢結果顯示，該雪豹為雌性亞成體，準確年齡應為1歲，體長82厘米，體重27公斤，身體膘情良好。另外，檢查還發現該雪豹存在細菌感染，但救助人員表示這或與其曾長時間淋雨有關。

為紀念其救助時間近「立夏」，動物園為該雪豹起名為凌夏。救護人員表示，經補充營養，恢復體力的凌夏已可以正常進食，狀況良好，而目前凌夏無論面對救護人員還是遊客幾乎都沒有應激性，由動物園飼養一年的話，其生活習性將會非常親人，可能無法放歸。他續解釋，雪豹為國家一級保護動物，1至2歲是其學習野外生存技能的關鍵時期，通常需要學習捕食體型較大的獵物，而凌夏離開媽媽獨自生活，就失去了掌握相關技能的機會，因此不適宜放歸。

據悉，今年3月，西寧野生動物園救護中心亦成功救護並放歸一隻成年雄性雪豹「凌蟄」，屬國內首例「雪豹救護+放歸+監測」的案例。