熬夜看LOL全球賽中國隊奪冠太興奮　湖北13歲童一覺醒來睾丸扭轉

11月6日，在《英雄聯盟》（League of Legends）S11全球總決賽中，中國的EDG電子競技俱樂部戰勝韓國對手，獲得總決賽冠軍。

湖北一名13歲男童就因為過於激動，當晚興奮地在床上翻來覆去兩個小時才睡著，誰知道天亮醒來後感覺到睾丸疼痛，到醫院檢查確診為睾丸扭轉。



內媒荊楚網報道指，該名男童平時特別喜歡玩《英雄聯盟》等電子遊戲，但父母管教較嚴，因此很少有時間玩遊戲。EDG電子競技俱樂部奪冠當晚，男童情緒激動，直播結束後甚至是蹦跳著去洗澡，上床後還沉浸在興奮之中輾轉反側，直到第二天凌晨2點多才睡著。

男童早上醒來後，覺得肚子有些脹痛，吃早餐時疼痛感加劇，父母發現男童的睾丸有些紅腫，立即將他送往武漢大學中南醫院就診。經過檢查，確診為左側睾丸扭轉，情況非常危急，扭轉持續幾小時睾丸就很可能缺血壞死，導致不育。

湖北一名13歲男童因睾丸扭轉而入院治療。（荊楚網）

該院的小兒外科主任張文教授隨即為男童做了睾丸探查及扭轉復位術，為睾丸正位後，清除血凝塊。手術完成10分鐘後，睾丸的血液運行恢復，男童在8日出院。

張文教授表示，「睾丸扭轉的原因有很多，不一定是外力因素導致，也可能與睾丸精索的先天解剖發育異常有關」。他又指，兒童進入青春期後激素分泌波動性較大，一旦出現過度勞累、興奮等情況，都可能誘發睾丸扭轉。