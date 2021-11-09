港男稱被台灣性感鋼琴網紅「女友」騙財　網民：騙你的可能是大叔

又一單懷疑直播主課金騙案，今次輪到港男中招。



該網友在爆料公社激動表示：「大家知道有一個人稱『鋼琴女神陳甜芯』嗎？以前她也上過一個綜藝節目，也是尾牙的紅主持，幾年紅極一時。」

「可惜，她原來是一個大騙子，一個渣女！在2020年7月21日到11月底，她共騙走我48萬台幣！」

港男鬧爆直播主呃感情又呃錢 網友點醒：屏幕後面根本可能係大叔！（點擊放大閲讀文中附圖及直播主美照）

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「她利用男女朋友關係來訛稱自己被經紀公司強迫追業績，然後又說欠公司債，最後我一直協助她，她一直辱罵我看不起她，又說我沒用，可是我用盡所有關係幫她，其至跟我的家庭和朋友全鬧翻，就是為了她任性擅自跟公司提早解約，要一早幫她離開所謂黑公司，不然就會被賣身。她的無理要求是要我替她賠償解約金近180萬台幣，當然我早已借透了所有銀行幫她，根本沒辦法再短期內幫她了。可是，她不但不感激你的幫助，還要沿途不斷辱罵到你體無完膚，尊嚴盡失，最後有粉絲賠了80多萬台幣離開，跟粉絲搞在一起，臨走前還風騷地說，我的事已經跟你沒關係，不過還是要謝謝你！」

「這一年，不是因為她，我不會跟妹妹鬧翻到現在，還不能回到從前的關係，不是因為她，我不會痛苦了一整年，借錢來渡日，欠下巨債，現在幾乎要破產，我做任何生意也沒有起色，找工作也可以被玩弄。當然，我不是捏造事實，我已儲存了所有Line的對話記錄！我好想公開這位陳甜芯小姐的獸臉和獸心，我好想追討回那48萬台幣。但是，之前認識了一位台灣律師，居然不能在討回錢後再付追討費，莫名其妙！」

網民怎麼看？「你知道大概有99%跟你聊天的不是她本人...？就是她所謂的經紀公司隨便找一個人一直跟你聊天而已！」、「其實這種直播主感情『糾紛』，也不能說糾紛，因為人家「本尊」根本搞不好連有你這個人都不知道，很多都被踢爆了，螢幕前跟男粉絲談情談到你儂我儂的，螢幕後根本就是大叔一位！」、「你有見過女生本人嗎？還是打打字，你就一直匯錢？」、「你不是被她騙，是被『他們』騙！這是很標準的套路，直播也滿滿的這種養套殺！」、「這種也很難討回來啦，真得怎樣她那邊也會說是你自願匯錢的，又沒逼你之類的」。

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