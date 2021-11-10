蘇州「凶宅」拍賣前作24小時試睡直播　數萬人圍觀網民直呼刺激

江蘇蘇州一處「凶宅」周三（10日）開拍，起拍價120萬元（人民幣．下同），保證金24萬元，增價幅度6000元。值得一提的是，在拍賣前一天，該房進行了24小時的試睡直播，以為了力證「凶宅不凶」，引發熱議。



據司法拍賣平台公告顯示，該房產位於吳江區，建築面積為82.58㎡，於周三上午10時開拍，翌日上午10時截止，當中特別說明該房屋內發生過燒炭自殺死人事件。據吳中區法院的法官介紹，房主生前因賭博欠債，最後在自己房子中自殺，而作為遺產的一部分，該房屋由房主的妻子和小孩繼承，目前亦仍在正常居住中。不過，後來債主起訴要求繼承人在繼承遺產的範圍內承擔責任，案件在判決生效後進入執行程序，該處房產便作為遺產中重要的部分進行拍賣。

不少網民為主播試睡的行為表示佩服。（影片截圖）

周二（9日）上午，首次試睡直播正式開啟，法官和試睡員一起來到該凶宅，直播間內圍觀人數不斷增加，至下午6時有4.1萬觀看，而之所以發起這場直播，目的就是為了營造「凶宅不凶」的氛圍。法官稱，這種特殊的房屋交易期間很易引起糾紛，部分賣家會故意隱瞞房屋情況，買家知悉後又通常不能接受。而司法拍賣秉承公開、公平、公正的原則，明確告知房產的詳細情況、評估報告、周邊情況和存在的瑕疵，充分保障有意的買家的知情權。

他續指，該房屋本身的條件不錯，有兩臥室，一客廳、一餐廳、一廚房以及一個空間大採光好的陽台，適合預算有限又想在蘇州安頓下來的第一套房剛需人群，即使對投資也比較合適，因該房市價約在180萬元，目前起拍價比市價低了三分之一。

網民點睇：

看著（直播）感覺好像也沒那麼可怕

主播也太膽大了，不過這樣的直播看起來也太刺激了，還是很喜歡的

太難了，我都替他感覺到瘆人

主播默念我不害怕太真實了，搞笑哈哈

買這種凶宅千萬不要好奇去了解案件的細節，最重要是不能看到逝者的照片或影像，否則會一直在你腦海中不斷浮現場景，害怕這個人在這套房子各個黑暗角落湧現出來



其實，過往亦非沒有拍賣「凶宅」成交的案例，2018年，南京一套市價1236萬元的三層別墅起拍價只要435萬元，皆因該別墅的地下車庫曾發生一起男子因騙保事件而被岳父和妻子殺害並碎屍的命案。不過，該別墅經過138輪競拍，最終以786萬元成交。