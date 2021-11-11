蔡元培長女西湖故居1.2億起拍價成交　被鑑定為危房部分牆體倒塌

中國近代教育家、曾任北京大學校長的蔡元培以革新北大、開「學術」與「自由」之風聞名，其長女蔡威廉位於浙江杭州西湖邊的故居近日網絡拍賣，惟僅1人報名。拍賣於周四（11日）10時結束，經一輪競價，終以起拍價1.2億元（人民幣．下同）成交。由於該房產部分牆體倒塌，2016年更被鑑定為D級危房，是次成交遂引起熱議。



周三（10日）10時，位於西湖景區內掛牌1.2億元的蔡威廉故居開始網絡拍賣，根據故居外的石碑顯示，杭州市政府已在2010年3月將其列為杭州市歷史建築，並介紹為「蔡元培之女蔡威廉及女婿林文錚舊居，建於20世紀30年代，包括三幢西式建築」。

然而，開拍時無人報名，如周四10時仍沒有競拍者，按規定將宣告流拍。是次拍賣吸引3.5萬餘人次圍觀，按規定，參與競拍者需繳納1000萬元保證金，每次加價幅度50萬元。而就在拍賣快截止時，終有1人出價1.2億元報名競拍，經一輪競價，以該起拍價成交。根據規定，其需另支付0.5%至1%的軟件服務費。

據了解，該房產包括3幢房屋，惟其門窗脫落，部分牆體倒塌，2016年更被鑑定為D級危房。鑒於價格不菲又屬危房，連送拍機構事前也不知會否有人報名競拍，其負責人透露，該房屋過戶、修繕、重建等後續步驟都需要買家與相關部門報批，一事一議。

事件在網上亦引發討論，不少網民對高價購危房表示不解，但也有人對有錢人的「任性」表示羨慕，「歷史建築不能隨便拆吧？那拍下來危房不能拆，留著幹啥呢」、「1.2億買個危房，是能修復還是能翻建？有錢人真是任性呢」、「願意花1.2億買幢危樓的人，不在乎再花1.2億重建一下」、「別人雙十一1.2億的房子隨便買，而我連半價的微博會員還在糾結要不要買，我酸了」。

另也有人表示「重要的不是房子，而是地理位置（土地）」、「跟蔡元培和她女兒都沒什麼關係，重點是西湖邊！」

公開資料顯示，蔡威廉是上世紀中國重要的油畫畫家，以擅長肖像畫知名，並通曉德語、法語。自法國留學後，她在杭州國立藝術專科學校任教西洋畫系，並與該校教務長林文錚喜結良緣。

1934年，蔡元培給了夫妻倆一筆錢，他們遂在西湖邊馬嶺山上蓋房，常來小住的蔡元培還給別墅親筆題寫「馬嶺山房」四字。1938年，蔡威廉隨丈夫到雲南昆明，撫養五個兒女。不過在1939年5月，蔡威廉在昆明家中產下一女後，因產褥熱而身亡。