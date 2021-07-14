考古及科技「重建」白居易故居　為何樂天對洛陽情有獨鍾？

日前內地的隋唐史研究學者于賡哲在微博上發文，介紹唐代著名詩人白居易（772－846年）晚年居住在洛陽履道坊的住宅，可通過虛擬可視技術復原。
這項研究為建築學者鄭志忱近期研究的成果，他將1990年代以來考古團隊對白居易故居進行的發掘成果結合數字科技，在電腦裏重現已消失在歷史長河中的白居易宅園。從白居易的作品中，可以看到他對洛陽有着特殊情感。
白居易62歲時，因頭風病於大和七年（833）四月底免去河南尹一職起，到會昌六年（846）以75歲高齡去世為止，有13年的時間都待在洛陽履道坊宅第，過着晚年歸居生活。
唐代實行「兩京制」，長安、洛陽合稱「京都」，皇帝可選在兩地之間駐驆辦公。但安史之亂後，已無君王移都洛陽之舉，本來設在東都的行政機構，不是成閒散官職就是貶謫官員，那麼，為何白居易會選擇在洛陽終老呢？
學者推測可能與白居易之祖輩曾在此地置宅，使他對洛陽有着故鄉般認同的情感。史載白居易祖籍太原（今山西太原），曾祖父白温時遷居下邽（今陝西渭南），他曾於唐高宗、武周時期任官，由於高宗晚年長居東都，白温便把家人接來居住生活。白居易的祖父白鍠（706－773年）、父親白季庚（729－794年）也都成長於洛陽，還有一處相當規模的宅第，為白居易詩中常提到的毓財裏宅。
不過白居易並不是出生洛陽，而是河南新鄭（今河南鄭州新鄭），由於父親任衢州（今浙江衢縣）別駕（州刺史的佐官），且別駕需時常調動，直到27歲前都跟着父親，遷徙於符離（今安徽符離）、襄州（今湖北襄樊）等地。
直到貞元十六年（800）白居易中進士第，及第後終於到洛陽省親。可惜白父已經過世，白居易到毓財裏宅，睹物思父、悲從中來，有感而發寫下《重到毓財裏宅有感》：「欲到中門淚滿巾，庭花無主兩回春，軒春簾幕皆依舊，只是堂前欠一人」。
白居易當官早期都在長安，後來被貶到江州（今江西九江），又到蘇杭任官，直到長慶四年（824），從一位姓田的人手裏買下故散騎常侍楊憑在洛陽的履道坊宅園。白居易對洛陽新家的喜愛，從《池上篇》就能看出：
「十畝之宅，五畝之園。有水一池，有竹千竿。勿謂土狹，勿謂地偏。足以容膝，足以息肩。有堂有庭，有橋有船。有書有酒，有歌有弦。有叟在中，白鬚飄然。識分知足，外無求焉。如鳥擇木，姑務巢安。如龜居坎，不知海寬。靈鶴怪石，紫菱白蓮。皆吾所好，盡在吾前。時飲一杯，或吟一篇。妻孥熙熙，雞犬閒閒。優哉遊哉，吾將終老乎其間」。
詩末透露出白居易有在履道坊宅終老的打算，也幸虧有白居易留下許多關於其住宅位置的文章，讓考古學家得以通過文字描述找到他的房子。在白居易去世後，其故居於五代時改為禪院，可惜南宋末年戰亂，洛陽履道坊一帶成農田，白居易的故居更遭到嚴重毀損，終於消失。幸好在現代考古與科技技術下，能通過虛擬的方式「重建」白居易的舊居。
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