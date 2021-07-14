考古及科技「重建」白居易故居　為何樂天對洛陽情有獨鍾？

日前內地的隋唐史研究學者于賡哲在微博上發文，介紹唐代著名詩人白居易（772－846年）晚年居住在洛陽履道坊的住宅，可通過虛擬可視技術復原。

這項研究為建築學者鄭志忱近期研究的成果，他將1990年代以來考古團隊對白居易故居進行的發掘成果結合數字科技，在電腦裏重現已消失在歷史長河中的白居易宅園。從白居易的作品中，可以看到他對洛陽有着特殊情感。



研究建築的學者鄭志忱將近年考古學者對於白居易晚年在洛陽履道坊宅園研究，結合科技技術「重現」其園林配置。（微博@於賡哲）

白居易62歲時，因頭風病於大和七年（833）四月底免去河南尹一職起，到會昌六年（846）以75歲高齡去世為止，有13年的時間都待在洛陽履道坊宅第，過着晚年歸居生活。

唐代實行「兩京制」，長安、洛陽合稱「京都」，皇帝可選在兩地之間駐驆辦公。但安史之亂後，已無君王移都洛陽之舉，本來設在東都的行政機構，不是成閒散官職就是貶謫官員，那麼，為何白居易會選擇在洛陽終老呢？

學者推測可能與白居易之祖輩曾在此地置宅，使他對洛陽有着故鄉般認同的情感。史載白居易祖籍太原（今山西太原），曾祖父白温時遷居下邽（今陝西渭南），他曾於唐高宗、武周時期任官，由於高宗晚年長居東都，白温便把家人接來居住生活。白居易的祖父白鍠（706－773年）、父親白季庚（729－794年）也都成長於洛陽，還有一處相當規模的宅第，為白居易詩中常提到的毓財裏宅。

不過白居易並不是出生洛陽，而是河南新鄭（今河南鄭州新鄭），由於父親任衢州（今浙江衢縣）別駕（州刺史的佐官），且別駕需時常調動，直到27歲前都跟着父親，遷徙於符離（今安徽符離）、襄州（今湖北襄樊）等地。

直到貞元十六年（800）白居易中進士第，及第後終於到洛陽省親。可惜白父已經過世，白居易到毓財裏宅，睹物思父、悲從中來，有感而發寫下《重到毓財裏宅有感》：「欲到中門淚滿巾，庭花無主兩回春，軒春簾幕皆依舊，只是堂前欠一人」。

學者將現代洛陽地圖與唐代洛陽城平面圖迭合，圖中紅框處即白居易宅園所在的履道坊。（百度百科）

白居易當官早期都在長安，後來被貶到江州（今江西九江），又到蘇杭任官，直到長慶四年（824），從一位姓田的人手裏買下故散騎常侍楊憑在洛陽的履道坊宅園。白居易對洛陽新家的喜愛，從《池上篇》就能看出：

「十畝之宅，五畝之園。有水一池，有竹千竿。勿謂土狹，勿謂地偏。足以容膝，足以息肩。有堂有庭，有橋有船。有書有酒，有歌有弦。有叟在中，白鬚飄然。識分知足，外無求焉。如鳥擇木，姑務巢安。如龜居坎，不知海寬。靈鶴怪石，紫菱白蓮。皆吾所好，盡在吾前。時飲一杯，或吟一篇。妻孥熙熙，雞犬閒閒。優哉遊哉，吾將終老乎其間」。

詩末透露出白居易有在履道坊宅終老的打算，也幸虧有白居易留下許多關於其住宅位置的文章，讓考古學家得以通過文字描述找到他的房子。在白居易去世後，其故居於五代時改為禪院，可惜南宋末年戰亂，洛陽履道坊一帶成農田，白居易的故居更遭到嚴重毀損，終於消失。幸好在現代考古與科技技術下，能通過虛擬的方式「重建」白居易的舊居。