糞便可以治病？　廣州病人十年濕疹終靠糞菌移植醫好

提起糞便總會給人以臭或者噁心的印象，但事實上，糞便卻亦有它的「價值」，如農業施肥、甚至是醫病。

據廣東電視台報道，廣州一名病患，通過糞菌移植治好患了10餘年的濕疹，並已有2年未再復發。



來自廣州的謝先生曾患有濕疹病，病情嚴重時更是會臀部糜爛，服藥的效果亦並不明顯。2018年，謝先生因腹瀉去到廣東藥科大學附屬第一醫院就診，在醫生檢查期間發現了他的濕疹，並判斷病因與「小腸有害菌太多」有關。

對此，醫生建議謝先生可進行糞菌移植手術治療濕疹。據了解，糞菌移植是對健康人類糞便中的功能菌群進行提取，再移植到患者腸道內，重建新的腸道菌群，通過恢復健康的腸道菌群達到治療疾病的目的。

而謝先生在進行糞菌移植手術後，濕疹得以有效治療，並已有兩年的時間未再復發。醫生進一步解釋到，「糞便」經過自動化分解設備分離後，已經將有害物質去掉，僅保留有益的東西，「這個是經過標準化的實驗室制備出來的產品，不需要擔心這些問題。」

除此之外，糞菌移植亦可運用在腸道疾病、代謝性疾病、神經系統疾病以及肝臟疾病等方面的治療。據悉，糞菌可合成5-羥色胺，調解人的情緒，因此，山東一名16歲男生還曾通過糞菌移植治療自閉症，並得到有效好轉。

網民評論：

「這麽神奇」。



「長見識了」。



「『吃屎吧你』原來是句勸慰的好話」。



「雖然過程看起來有點嚇人，但是醫學還是很神奇的」。

