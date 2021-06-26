深圳高檔小區生活用水遭污水倒灌　多居民喝數月糞水身體不適

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-26 16:38

近日，深圳市南山區一處均價約15萬元人民幣每平方米的高檔小區，出現水喉水污糟、發臭等現象，部分居民在飲用或沖涼後出現身體不適的徵狀，引發廣泛關注。 經南山區水務局現場檢查後發現，因近期暴雨天氣，導致小區內排水不暢，糞水池的污水經溢流管道倒灌入飲用水水箱，致使居民用水造成污染。

周二（22日），有居住在南山區薈芳園小區的居民表示，自家水喉水有臭味，並已經臭了一段時間了，在向物業反映情況後，物業回復經檢查沒有發現問題。但越來越多居民發現水中有臭味，「有小孩洗澡洗到一半臭的受不了，有人洗手之後，手都是臭的」，於是再次向物業反饋，並請物業通知水務局前往檢查。

南山區水務局工作人員到場進行取樣後證實，因小區水箱的設計不合理，居民生活用水水箱被糞水池中的污水所污染。據了解，小區中的水箱中有一個溢流管道，當水箱的水位過多時，會通過溢流管道溢流到污水井內，當遇到暴雨天氣，若污水井內的水位超過這個管道時，就會倒流回生活水水箱中。

據南山區水務局介紹，薈芳園小區建成於90年代中期，住戶約1000戶。小區設計有容積約800立方米的地下水池一個，水池內部未發現牆體滲水。根據現場調查，小區的供水系統設計存在嚴重缺陷，地下水池溢流孔接入了排水管網。

在得知自己的生活用水是被污染的，有居民在微信群組中懷疑自己「喝了兩個月的糞水」；還有孕婦質疑飲用污水會否影響孩子的健康；更有不少居民表示自己因使用、飲用糞水，出現扁桃體發炎、真菌感染、過敏、腹瀉、眼睛疼等徵狀。

目前，南山區稅務局已就此採取緊急措施，每日派出送水車到小區為居民解決用水問題，且已將溢流口封堵，杜絕排水不暢導致的返流問題。