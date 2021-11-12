生態殺手「加拿大一枝黃花」泛濫爆發　武漢八部門將聯合部署治理

內地傳媒報道，湖北省會武漢市的園林和林業局、交通運輸局、生態環境局、武漢海關等八個市政府部門近日聯合召開會議，部署治理一種名為「加拿大一枝黃花」的物種，同時呼籲市民如果看到此花一定要上報及清除。

據介紹，加拿大一枝黃花被稱為「生態殺手」，因其繁殖能力超強，與本土植物、農作物爭奪營養物質和水分，以致「黃花過處寸草不生」、「我花開處百花殺」。



加拿大一枝黃花屬於外來物種，被稱為「生態殺手」。（視覺中國）

報道指出，加拿大一枝黃花屬於外來物種，主要產自北美洲的加拿大、美國、墨西哥等地，並於1935年作為觀賞植物被引入中國。不過，加拿大一枝黃花引種後逸生成雜草，主要生長在河灘、荒地、公路兩旁、農田邊、農村住宅四周，還入侵果園、玉米田、棉花田、大豆田、茶園、菜地和牧場。時值開花季節，加拿大一枝黃花在武漢市已廣泛出現城鄉綠化區域、農田、撂荒地，高速、國道、公路等沿線，並且呈現爆發態勢。

武漢市將會啟動對加拿大一枝黃花的治理，範圍主要包括市轄區內所有農田、撂荒地、農村住宅四周；林地、濕地、自然保護區；河、湖、庫區及岸邊；城鄉綠化區域；高速、國道、省道、鐵路等沿線；風景名勝區及主要景區景點。

加拿大一枝黃花如今在中國已經成為入侵植物。（視覺中國）

按照要求，武漢市各區、各有關部門將搶抓種子成熟期前的防除關鍵時機，迅速安排人員全面摸排調查加拿大一枝黃花在本地的分布情況，組織力量開展清除行動，確保不留死角、不擴散蔓延。會議並要求，全市各區、各部門要在11月20日前完成防除任務，有效控制擴散蔓延和危害影響。