【多圖】小龍蝦赫然被列「外來入侵物種」　內地網民：全吃了！

據《北京晚報》報道，生態環境部今日（2日）發布《2019中國生態環境狀況公報》，當中指出，全國已發現660多種外來入侵物種，其中215種已入侵國家級自然保護區，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入《中國外來入侵物種名單》。 而受到內地民眾熱捧的小龍蝦（克氏原螯蝦，學名Procambarus clarkii），繼此前被列入《雲南省外來入侵物種名錄（2019版）》後，此次亦入列「外來入侵物種」，一瞬間再度成為網民津津樂道的話題，不過有網民就自信滿滿表示「全吃了就好」，還有饕客放言，「信不信把你吃成瀕危物種？」

去年5月，雲南省發布了中國首個省級外來入侵物種名錄，其中小龍蝦被列作「雲南省二級嚴重外來入侵物種」，當時就登上微博熱搜，各路網民紛紛報名表示，願意去雲南「為消滅物種入侵貢獻微薄之力」。

據了解，外來入侵物種指的是外來物種引入後，因不能適應新環境而被排斥在系統之外，或因新環境中沒有相抗衡或制約其的生物，引進種成為真正的入侵者，打破平衡，改變或破壞當地的生態環境，嚴重破壞生物多樣性。

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小龍蝦是從墨西哥北部蔓延到美國佛羅里達州，後來被廣泛引入到美洲其他地方和歐亞地區，具有高度適應性的牠們很快得以在世界各地紮根。1927年，日本人從美國夏威夷少量引進小龍蝦，目的只是作為牛蛙的飼料，隨後該蝦很快攻佔日本，兩年後經日本流入中國南京。

然而，小龍蝦對於魚類、甲殼類、蝌蚪和水生植物等而言卻有危害，例如危害魚苗和人工繁育的幼蚌，又因其取食植物根系，而直接對作物（尤其是水稻等水生和半水生作物）和天然植被產生災害性破壞。

由於小龍蝦食性很雜，抗病性也很強，還可能攜帶螯蝦瘟疫真菌（Aphanomyces astaci），該真菌是國際自然保護聯盟（IUCN）全球100種最具威脅的外來入侵物種之一，曾使得歐洲的本土北歐螯蝦（Astacus astacus）從常見種變成易危種。

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據悉，克氏原螯蝦對於水質的要求並不高，在一般的水體中可以活得很好，在一定鹹度、低氧氣、極端溫度和污染的水體中也能活下去，對一些敏感生態環境有很大破壞作用，此外，它們還喜歡在堤壩上築穴，引發灌溉用水的流失，對田地造成破壞。總之，凡是有小龍蝦的水域，其中的生物多樣性都會顯著降低，農業和漁業也會受到影響。

雖然不少網民號召用「吃貨」精神消滅小龍蝦，但也有網民批評此說太過異想天開：

「人們天天吃的都是正經養殖檢疫合格出來的，那些到處分布入侵的你怎麼去吃，一隻一隻抓？還有現在還敢吃野生的？」 「外來物種入侵很恐怖的，真不是說吃就能解決的，野生的也不敢吃，太多寄生蟲啥的了」 「一個物種不代表全部，總有一些東西是我們不能吃的，嚴格防控才是硬道理」

（綜合報道）