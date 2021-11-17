山東6歲患癌男童治病花60萬　欲放棄治療勸父母領養孩子感動網民

山東濟南一名6歲患癌男童，已經連續住院逾4年，並花費近60萬元（人民幣，下同）的醫藥費，令到原本不富裕的家庭負擔重重。該男童近日於病床上的一句話，被報道後感動了不少網民。



山東濟南6歲患癌男童，已經連續住院治療逾4年。（齊魯晚報）

據《齊魯晚報》報道，2017年，2歲的小聖江被診斷出尤文氏肉瘤惡性腫瘤，他亦自此開始了求醫之路。而他的母親患有精神類疾病，每月需花1800元進行藥物治療。小聖江的病情對於本不富裕的家庭來講可謂雪上加霜。

小聖江的父親2017年開始帶他奔波北京、上海各大醫院求醫。今年6月，小聖江病情復發，每隔一星期便要到醫院進行治療，每次要在醫院治療十多天。由於家境困難，小聖江的父親表示日常治療費用來自於好心人的捐助和親朋幫助，由2017年至今治療費用已花費近52萬元，其中就包括40多萬元的外債。

在醫院治療期間，小聖江亦不忘與母親視頻聊天，他講出的「留這些錢給媽媽看病吧，我不看了，爸爸媽媽再去孤兒院領養一個新的孩子。」更是感動不少人。

網民評論：

「小朋友好懂事，太讓人心疼了，希望能好起來！」。



「對於這種特殊情況，國家的醫保政策能不能有一些特別照顧？！」。



「世上只有一種病，那就是窮病，一個普通的家庭根本負擔不起啊」。



據了解，尤文氏肉瘤惡性腫瘤（Ewing's sarcoma）又稱尤因肉瘤、未分化網狀細胞瘤，是常見骨的惡性腫瘤，多見於兒童及青少年。病患症狀主要表現為間歇性疼痛、局部腫塊、體溫升高、食慾下降及貧血等。尤文氏肉瘤惡性腫瘤可透過手術、放療、化療等進行治療。